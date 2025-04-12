Τη δεύτερή του νίκη στα playoffs της Stoiximan Super League θα επιχειρήσει να πάρει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική.

Ο Ρουί Βιτόρια μίλησε στην Cosmote TV ενόψει της πολύ κρίσιμης αναμέτρησης στη μάχη για τη δεύτερη θέση, τονίζοντας πως η έδρα δίνει στην ομάδα του πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα κομμάτια που δούλεψαν οι «πράσινοι» αυτήν την εβδομάδα, εστιάζοντας στις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά όσα είπε:

Tην περασμένη αγωνιστική πήρατε αυτού που θέλατε και τώρα καλείστε να αντιμετωπίσετε την πιο φορμαρισμένη ομάδα των play offs. Πως αναμένετε αυτό το παιχνίδι;

«H αλήθεια είναι πως με ή χωρίς νίκες στους προηγούμενους αγώνες, ο κάθε αντίπαλος σ΄ αυτή τη διαδικασία έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, μιας και μιλάμε για τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Κάτι οποίο έχουν αποδείξει, είναι πάρα πολύ δυνατές και κάθε μια από αυτές έχει τα δικά της θετικά στοιχεία. Από τη δική μας την πλευρά, θ’ αγωνιστούμε στην έδρα μας κάτι το οποίο μας δίνει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί είμαστε κοντά στους φιλάθλους μας οι οποίοι μας στηρίζουν.

Ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα, έχει αρκετό καιρό τον ίδιο προπονητή και έχουν ένα ισχυρό δέσιμο μαζί του. Διαθέτουν καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, κάποιες συγκεκριμένες επιθετικές κινήσεις τις οποίες προσπαθούν να φέρουν εις πέρας σε κάθε παιχνίδι με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, ακόμη κι αν γνωρίζεις πως ακριβώς παίζει ο αντίπαλος, η ποιότητα του είναι αυτή η οποία μερικές φορές το κάνει πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμο.

Ωστόσο θεωρώ πως σε κάθε περίπτωση εμείς θα είμαστε έτοιμοι, νιώθουμε πάρα πολύ καλά μετά την τελευταία μας νίκη. Ξέρουμε τι θέλουμε, θέλουμε τη νίκη η οποία θα μας φέρει πιο κοντά στους στόχους μας, έχοντας πάντα σεβασμό στον αντίπαλο. Θεωρώ πως η δουλειά που κάναμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν αρκετή καλή, έχοντας τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στη διάθεση μας. Δουλέψαμε τα κομμάτια τα οποία θέλαμε να δουλέψουμε κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών και θεωρώ πως είμαστε καλά προετοιμασμένοι γι’ αυτό τον αγώνα».

Ο ΠΑΟΚ όπως και η ΑΕΚ είναι δύο ομάδες ικανές στο παιχνίδι των στατικών φάσεων. Μιας και είδαμε την ομάδα να μην έχει την ιδανική αντιμετώπιση στον συγκεκριμένο τομέα, είναι κάτι στο οποίο εστιάσατε μέσα στην εβδομάδα; Κατά δεύτερο λόγο, στο ματς του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, ήσασταν η ομάδα που κράτησε τη μπάλα στα πόδια της και προσπάθησε να δημιουργήσει. Έχετε κάτι αντίστοιχο στο μυαλό σας;

«Όσον αφορά το κομμάτι των στατικών φάσεων, σίγουρα είναι ένας τομέας στον οποίον δουλέψαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Όπως επίσης βέβαια και όλες τις υπόλοιπες φάσεις του παιχνιδιού, όλα όσα πιστεύουμε ότι μπορούν να μας δώσουν έστω κι ένα μικρό πλεονέκτημα για να μπορέσουμε να είμαστε πιο κοντά στη νίκη. Γενικά αυτό που θέλω να πω όσον αφορά τις στατικές φάσεις είναι πως πρώτον, στον επιθετικό τομέα είναι λίγο περίεργο ότι βάσει στατιστικών είμαστε η ομάδα που κανονικά θα έπρεπε να έχουμε βάλει αρκετά περισσότερα γκολ από αυτά που έχουμε πετύχει. Μιας και τα προσδοκώμενα γκολ από τέτοιες επιθετικές φάσεις, δεν συνάδουν με αυτά που έχουμε βάλει στην πραγματικότητα.

Είναι και αυτό ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, δηλαδή στην αποτελεσματικότητα στα επιθετικά στατικά μας. Τώρα όσον αφορά τις αμυντικές στατικές φάσεις, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι γενικότερα υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείς ν’ αμυνθείς. Είτε με man to man είτε με ζώνη, ο κάθε προπονητής και με βάσει τα χαρακτηριστικά των παικτών του διαλέγει ποιος από τους δύο τρόπους θεωρεί πως είναι καλύτερος για την ομάδα του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όποιον τρόπο και να διαλέξεις, πάντα θα υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα είσαι πιο ευάλωτος.

Και αυτά είναι τα σημεία στα οποία προφανώς πρέπει να δουλέψεις ακόμη περισσότερο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο αντίπαλος βλέπει με ποιον τρόπο αμύνεσαι, οπότε γνωρίζει σε ποιες ζώνες είσαι πιο πολύ ευάλωτος και που πρέπει να «χτυπήσει» κυρίως. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο εσύ προσπαθείς να προβλέψεις που θα σου επιτεθεί ο αντίπαλος και αυτός θα προσπαθήσει να κάνει το ακριβώς αντίθετο.

Εκεί είναι που προσπαθείς να διορθώσεις κάποια σημεία στα οποία είσαι ευάλωτος. Είναι ένα κομμάτι που το δουλέψαμε πολύ αυτή την εβδομάδα και θεωρούμε ότι θα τα πάμε πολύ καλύτερα σ’ αυτό τον αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ που όντως έχει πάρα πολύ καλές στατικές φάσεις και όσον αφορά την ποικιλία αυτών, είτε κοντινά, είτε απευθείας, είτε με την ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών που μπορούν να διεκδικήσουν κάποιες μονομαχίες μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Όσον αφορά τώρα το προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αυτό που θέλω να πω είναι πως κάθε ματς έχει τη δική του ιστορία και η ιστορία αυτή μπορεί ν’ αλλάξει ακόμη και κατά τη διάρκεια του ίδιου του παιχνιδιού. Αν θυμόμαστε καλά στο πρώτο παιχνίδι μας στα playoffs ξεκινήσαμε βρισκόμενοι πάρα πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, κάτι το οποίο αλλάζει τελείως τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, είναι πως πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Πρέπει να έχουμε τη συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα την οποία έχουμε «χτίσει» όλο το προηγούμενο διάστημα. Με πάρα πολύ μεγάλη φιλοδοξία για τη νίκη, θέλουμε πάρα πολύ να κερδίσουμε αυτό τον αγώνα και να φέρουμε τον σύλλογο πιο κοντά στη θέση που πιστεύουμε ότι το αξίζει.

Να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό γι’ αυτή τη σεζόν. Άλλες φορές τα πράγματα μπορεί να μας πάνε πιο εύκολα, οπότε να βρούμε και να καταφέρουμε να πετύχουμε τα γκολ που θέλουμε και άλλες φορές δυσκολευόμαστε περισσότερο. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να βρούμε κάποιους άλλους δρόμους, κάποιες άλλες διεξόδους για να μπορέσουμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όπως και να έχει, θα πρέπει να είμαστε μια ομάδα πάρα πολύ πειθαρχημένη αμυντικά, πάρα πολύ καλά οργανωμένη, διότι όπως το έχω πει πολλές φορές, αυτή είναι η βάση για τις δικές μου τις ομάδες. Από εκεί και πέρα, στο επιθετικό μας κομμάτι να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ζώνες που θεωρούμε πως ο αντίπαλος είναι ευάλωτος για να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες που θα μας φέρουν πιο κοντά στο γκολ ή στα γκολ που θέλουμε για να κερδίσουμε αυτό τον αγώνα».

