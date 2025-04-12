Παναθηναϊκός: Παρακολούθησαν την Κ19 οι Βιτόρια, Φύσσας και Παπαδημητρίου

Στο γήπεδο «Γ. Καλαφάτης» πραγματοποιήθηκε σήμερα (12/4) ο ημιτελικός του Κυπέλλου Κ19, με την ομάδα του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίζει την αντίστοιχη του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι παρακολούθησε ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος βρέθηκε στην κερκίδα του γηπέδου, συνοδευόμενος από τους Γιάννη Παπαδημητρίου και Τάκη Φύσσα, τον τεχνικό διευθυντή και τον σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος αντίστοιχα, καθώς και τον πρέσβη του συλλόγου.

