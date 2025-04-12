Το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο αγαπημένο του Monte Carlo Masters ολοκληρώθηκε στη φάση των προημιτελικών, με τον Έλληνα τενίστα να γνωρίζει την ήττα και τον αποκλεισμό και μάλιστα με ανατροπή από τον Ιταλό, Λορέντζο Μουζέτι με 2-1 σετ (6-1, 3-6, 6-4).

Ο αποκλεισμός αυτός φαίνεται πως «κόστισε» ακριβά στον Στέφανο, καθώς, ο 26χρονος τενίστας είδε το όνομά του να κατρακυλά οκτώ θέσεις στην παγκόσμια κατάταξης του ATP και να βγαίνει εκτός δεκάδας.

Και αυτό διότι, πέρσι είχε φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τίτλου στο Μόντε Κάρλο, με αποτέλεσμα, μέσα στο ημερολογιακό έτος να χάσει στο φετινό τουρνουά 800 πόντους και να πέφτει από το Νο.8 στο Νο. 16 του ranking.

