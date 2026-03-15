Super League: Τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας

Οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ισοβαθμούν στην κορυφή της Stoiximan Super League και η μάχη φουντώνει. Δείτε αναλυτικά ποια κριτήρια ισχύουν σε περίπτωση ισοβαθμίας σύμφωνα με τον ΚΑΠ

Η κορυφή της Stoiximan Super League έχει πάρει… φωτιά, καθώς Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ βρίσκονται ξανά μαζί στην πρώτη θέση μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Με τη μάχη να κορυφώνεται, τα κριτήρια ισοβαθμίας αποκτούν πλέον καθοριστική σημασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες τελειώσουν με τους ίδιους βαθμούς, δημιουργείται ένας νέος -βοηθητικός- πίνακας που λαμβάνει υπόψη τα εξής, με σειρά προτεραιότητας:

• Τους βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια (εφόσον έχουν διεξαχθεί διπλοί αγώνες).
• Τη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς.
• Τη συνολική διαφορά τερμάτων στο πρωτάθλημα.
• Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων.
• Τις περισσότερες νίκες στο πρωτάθλημα.
• Την καλύτερη εκτός έδρας επίθεση.
• Τις περισσότερες εκτός έδρας νίκες.

Πηγή: sport-fm.gr

