Super League: «Μπλόκο» στο Περιστέρι για την ΑΕΚ, 2-2 με τον Ατρόμητο

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει αλώβητη από το Περιστέρι, «πετώντας» δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για τον τίτλο. Σε ένα ματς με έντονες διακυμάνσεις, η ΑΕΚ γύρισε το 1-0 σε 1-2, αλλά ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που είπε την τελευταία κουβέντα, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Στο μυαλό του κόουτς:

Διάταξη 4-2-3-1 από τον Ντούσαν Κέρκεζ για τον Ατρόμητο. Στο τέρμα ο Γκουγκεσασβίλι, με στόπερ τους Μήτογλου και Σταυρόπουλο και στις θέσεις των μπακ δεξιά τοποθετήθηκε ο Κίνι και αριστερά ο Ούρονεν. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Καραμάνης και Μουτουσαμί, με τους Μπακού (αριστερά) και Ουκάκι (δεξιά) στα φτερά, ενώ ο Γιουμπιτάνα κινούνταν πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τσούμπερ.

Σχηματισμό 4-4-2 για την ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, ενώ στο δεξί άκρο ήταν ο Ρότα και στο αριστερό ο Πένραις. Στα χαφ οι Μαρίν και Μάνταλος, με τον Κοϊτά (αριστερά) και τον Λιούμπιτσιτς (δεξιά) να κινούνται τόσο εσωτερικά μπροστά τους όσο και στα άκρα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Το ματς:

Πολύ δυνατό το ξεκίνημα της ΑΕΚ στο παιχνίδι, αφού είχε δύο τελικές πριν καν συμπληρωθούν δύο λεπτά στο ματς: στην πρώτη της επιθετική προσπάθεια ο Μάνταλος επιχείρησε δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή με τον Γκουγκεσασβίλι να διώχνει σε κόρνερ, από το οποίο απείλησε ο Μουκουντί με κεφαλιά αλλά ο Γεωργιανός ήταν ξανά εκεί για να απομακρύνει.

Το σουτ του Γιουμπιτάνα στο 8' έφυγε λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Στρακόσα, με τον Ατρόμητο να απορροφά την πίεση της Ένωσης στο ξεκίνημα και να ισορροπεί την κατάσταση. Οι συνεχόμενες στατικές φάσεις των «κιτρινόμαυρων» δεν κατάφεραν να τους δώσουν κάτι ουσιαστικό, ενώ στο 28' ο Μουκουντί έκανε λάθος πάσα επικίνδυνο σημείο, ο Ουκάκι που έγινε αποδέκτης της μπάλας έκανε το σουτ αλλά ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα.

Η κεφαλιά του Γιόβιτς στο 31' από το κόρνερ που εκτελέστηκε στα αριστερά ήταν άστοχη, ενώ δύο λεπτά αργότερα (33') ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ με τον Μήτογλου, που βρήκε δίχτυα κόντρα στην πρώην ομάδα του και δεν το πανηγύρισε! Ο Ούρονεν εκτέλεσε το φάουλ, ο Έλληνας στόπερ έμεινε ανενόχλητος στο δεύτερο δοκάρι και με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Στρακόσα, σε μια φάση που οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν κάκιστη αμυντική αντίδραση καθώς ουδείς δεν ήταν στο σημείο που ο υψηλόσωμος αμυντικός έπιασε την κεφαλιά.

Ο Τσούμπερ απείλησε δις στο 35' και στο 37' με σουτ και εκτέλεση φάουλ αντίστοιχα, ενώ στο 43' ο Μπακού σκόραρε αλλά το γκολ του ακυρώθηκε αφού ήταν σε θέση οφσάιντ. Ο Ευαγγέλου έδειξε δύο λεπτά επιπλέον χρόνου για το πρώτο μέρος και στο 45'+1' ο Βάργκα σκόραρε με ωραίο τελείωμα από φάουλ που εκτέλεσε ο Μαρίν, όμως, ο Ούγγρος ήταν σε θέση οφσάιντ αφού αρχικά ο Ρέλβας είχε πάρει την κεφαλιά και έτσι το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ατρόμητο να είναι μπροστά στο σκορ.

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε διπλή αλλαγή στο 53’ προσπαθώντας να αλλάξει την εικόνα της ΑΕΚ από τη μέση και μπροστά, περνώντας τους Πινέδα και Ζοάο Μάριο αντί των Μάνταλου και Λιούμπιτσιτς αντίστοιχα. Η Ένωση έψαχνε τον τρόπο που θα διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα του Ατρομήτου και τον βρήκε 63’ με το απίθανο πλασέ του Γιόβιτς από το ύψος της περιοχής για το 1-1!

Το δυνατό σουτ του Μπακού στο 67’ πέρασε πάνω από την εστία της ΑΕΚ, η οποία στο 69' γύρισε το ματς με τον τρομερό Γιόβιτς! Ο Ρότα είδε τον Κοϊτά από τη δεξιά πλευρά, ο Μαυριτανός έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Σέρβος με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ωστόσο, η «απάντηση» ήρθε άμεσα από την πλευρά των γηπεδούχων αφού στην επόμενη φάση του ματς ο Μουτουσαμί ισοφάρισε σε 2-2! Νέα κακή αμυντική αντίδραση της Ένωσης σε στατική φάση, ο Ούρονεν εκτέλεσε το κόρνερ και ο ανενόχλητος χαφ του Ατρομήτου στο δεύτερο δοκάρι τελείωσε εύστοχα τη φάση.

Η ΑΕΚ στο φινάλε πίεσε για το γκολ της νίκης και είχε τις στιγμές για να το πετύχει: στο 85' ο Γκουγκεσασβίλι είπε «όχι» πάνω στη γραμμή με φοβερή απόκρουση στην κεφαλιά του Βάργκα ενώ στο 90'+2' είχε διπλό δοκάρι με τους Μουκουντί και Γιόβιτς, με το 2-2 εν τέλει να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.