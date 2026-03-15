Η Ρεάλ Μπέτις είδε το αρνητικό σερί της το τελευταίο διάστημα να φτάνει τα πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη, καθώς έμεινε στο 1-1 με τη Θέλτα για την 28η αγωνιστική της LaLiga στο Estadio La Cartuja.

Ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα, που έρχεται, φυσικά, πριν τη μεγάλη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στην Ανδαλουσία, που θα κρίνει την ομάδα που θα προχωρήσει στα προημιτελικά του Europa League (19/03, 22:00).

Με αυτήν την ισοπαλία, η Μπέτις παραμένει στην 5η θέση της βαθμολογίας, τρεις βαθμούς πάνω από τη Θέλτα, που βρίσκεται στην 6η θέση, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για την είσοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν προβάδισμα μόλις στο 4’, όταν ο Φεράν Γιουτγκλά εκτέλεσε ένα χαμηλό σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο, με τη βοήθεια της κάκιστης αντίδρασης του πορτιέρε Άλβαρο Βαγιές, κατέληξε στα δίχτυα. Η Θέλτα συνέχισε να απειλεί με τις προσπάθειες των Πάμπλο Ντουράν και του Γιουτγκλά, ενώ οι παίκτες της Μπέτις δυσκολεύονταν να κρατήσουν την κατοχή και να δημιουργήσουν φάσεις.

Στην επανάληψη, η εικόνα άλλαξε δραματικά, καθώς μόλις τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη, ο Άιτορ Ρουιμπάλ έδωσε υπέροχη κάθετη πάσα στον Έκτορ Μπεγερίν, ο οποίος με πλασέ πάνω από τον Ιονούτ Ράντου σημείωσε το πρώτο του γκολ στη LaLiga με τη φανέλα των βερδιμπλάνκος, ισοφαρίζοντας το ματς.

Η Μπέτις πίεσε στη συνέχεια, με τους Μπεγερίν και Τζούνιορ Φιρπό να δημιουργούν συνεχώς ρήγματα από τα πλάγια, ενώ η Θέλτα προσπάθησε να απαντήσει με αλλαγές και οργανωμένες αντεπιθέσεις. Στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι απέκτησε έντονο ρυθμό με φάσεις και στις δύο εστίες.

Πράγματι, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας φάνηκε να δίνει τη νίκη στη Θέλτα, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ ο Ρουιμπάλ απείλησε στο άλλο άκρο, με τον Ράντου να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση. Κάπως έτσι, το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε.

Η σύνθηεση της Μπέτις: Βαγιές, Μπεγερίν, Μπαρτρά, Νατάν, Φίρπο (67' Γκόμεθ), Φορνάλς, Ρόκα, Φιντάλγκο (86' Αλτιμίρα), Ρουϊμπάλ, Ερνάντεθ (80' Μπακαμπού), Ελζαλζουλί (67' Άντονι).

Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (13/03)

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1

(40' αυτγκολ Μαρίν-90'+8' Πεπέ)

Σάββατο (14/03)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0

(4' Ρινκόν, 77' Ουναΐ, 90'+4' Ετσεβερί)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0

(8' Μολίνα)

Οβιέδο-Βαλένθια 1-0

(30' Kόστας)

Ρεάλ Μαδρίτης-Έλτσε 4-1

(39' Ρίντιγκερ, 44' Βαλβέρδε, 66' Χάουσεν, 89' Γκιουλέρ -85' αυτ. Ιμπάνιεθ)

Κυριακή (15/03)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 2-1

(65' Τόρε, 88' Σάμου Κόστα - 36' Πίκελ)

Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 5-2

(9'/21'/51' Ραφίνια - 38' Όλμο, 60' Κανσέλο - 45'+3' Όσο, 90'+2' Σόου)

Μπέτις-Θέλτα 1-1

(49' Μπεγερίν - 4' Γιουτγκλά)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οσασούνα (22:00)

Δευτέρα (16/03)

Ράγιο Βαγικάνο-Λεβάντε (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (29ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:00)

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα (15:00)

Εσπανιόλ-Χετάφε (17:15)

Λεβάντε-Οβιέδο (19:30)

Οσασούνα-Τζιρόνα (19:30)

Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο (15:00)

Θέλτα-Αλαβές (17:15)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

