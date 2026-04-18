Παρά τη στεναχώρια από τον άδικο αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στον κόσμο της ΑΕΚ φαίνεται να μην υπάρχει απογοήτευση. Περισσότεροι από 7.000 φίλοι της ομάδας, γέμισαν πέντε θύρες της Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια για να στηρίξουν τους παίκτες και τον προπονητή, 25 ώρες πριν από το εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε πως κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πριν το νικηφόρο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με περισσότερους από 4.000 οπαδούς της ΑΕΚ να βρίσκονται στην τελευταία προπόνηση που είχε διεξαχθεί στην Allwyn Arena.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με διαφορά πέντε βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αν καταφέρει να πάρει τη νίκη κόντρα στους «ασπρόμαυρους» θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

