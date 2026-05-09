Βαθιά ανάσα πήρε ο Παναιτωλικός μέσα στο Περιστέρι, λυγίζοντας με ολική ανατροπή τον Ατρόμητο με 2-1 και πανηγυρίζοντας ένα τρίποντο που τον εκτοξεύει στον βαθμολογικό πίνακα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League.

Ο Ατρόμητος μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια στο ματς και προηγήθηκε από το 7ο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης με τον Τσούμπερ. Οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να μην μπορούν να βγάλουν αντίδραση, ωστόσο στο δεύτερο μέρος εμφανίστηκαν σαν μία εντελώς διαφορετική ομάδα.

Οι Αγρινιώτες μέσα σε 10 λεπτά έφεραν τα πάνω-κάτω με το γκολ του Ματσάν στο 52’ και το εύστοχο πέναλτι του Γκαρσία στο 62’, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Πλέον, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ξέφυγε στο +6 από τον Πανσερραϊκό, χτίζοντας μία σημαντική διαφορά τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν.

Στο μυαλό των κόουτς

Ο Ντούσαν Κέρκεζ επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1, με τον Αθανασίου κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Ουκάκι, Σταυρόπουλος, Μήτογλου και Ούρονεν, με τους Μίχορλ και Μουτουσαμί στα χαφ. Αριστερά αγωνίστηκε ο Πνευμονίδης, δεξιά ο Τσιλούλης και πίσω από τον Μπακού ξεκίνησε ο Τσούμπερ.

Από την απέναντι πλευρά, ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε το 4-1-4-1, με τον Κουτσερένκο στο τέρμα. Στην άμυνα οι Αποστολόπουλος, Γκράναθ, Κόγιτς και Μαυρίας πήραν φανέλα βασικού, με τον Μλάντεν να ξεκινά ως «6άρι». Μπροστά του μπήκαν οι Σατσιάς και Εστεμπάν, με τους Σμυρλή και Λομπάτο να αναλαμβάνουν τα άκρα. Μοναδικός προωθημένος της ομάδας ήταν ο Γκαρσία.



Το ματς:



Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα στην αναμέτρηση από πλευράς Ατρόμητου, με τους γηπεδούχους να καταγράφουν την πρώτη φάση μόλις στο 1ο λεπτό του αγώνα. Ο Ουκάκι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Πνευμονίδης πήρε την κεφαλιά, δίνοντας στην μπάλα τροχιά προς την εστία, όμως αυτή κατέληξε στην αγκαλιά του Κουτσερένκο.

Την ανωτερότητά του κατάφερε να τη μετουσιώσει σε γκολ ο Ατρόμητος στο 7ο λεπτό. Ο Ουκάκι πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική σέντρα και βρήκε ιδανικά τον Τσούμπερ στην κίνηση. Ο Ελβετός, με άπιαστο αριστερό πλασέ, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Κουτσερένκο, γράφοντας το 1-0.

Η καταιγίδα των γηπεδούχων συνεχίστηκε και αμέσως μετά πέτυχαν και δεύτερο γκολ. Στο 9’ ο Μπακού γύρισε στον Μουτουσαμί και αυτός, με άψογο αριστερό τελείωμα, νίκησε ξανά τον Κουτσερένκο, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Ωστόσο, το γκολ αυτό δεν μέτρησε, καθώς ο Μπακού στη διεκδίκηση της μπάλας έριξε στο έδαφος τον Μαυρία, με τον διαιτητή Ματσούκα να αποφασίζει, μέσω της παρέμβασης του VAR, να καταλογίσει παράβαση και να ακυρώσει το γκολ.

Αυτή ήταν και η τελευταία μεγάλη φάση του ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες στη συνέχεια να κατεβάζουν απότομα τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ο Ατρόμητος διατηρούσε το προβάδισμά του, ενώ ο Παναιτωλικός, όσο κι αν προσπαθούσε, δεν μπορούσε να φτάσει με αξιώσεις στα καρέ των Περιστεριωτών.

Με ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο εμφανίστηκε ο Παναιτωλικός στην επανέναρξη του ματς, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με γοργές διαδικασίες. Ο Ουκάκι έκανε λάθος στην άμυνα του Ατρόμητου, ο Σμυρλής πήρε την μπάλα και την έσπασε απευθείας στον Ματσάν, ο οποίος με άψογο τελείωμα έφερε την αναμέτρηση στα ίσα στο 51ο λεπτό.

Ο Μπακού πέτυχε σπουδαίο γκολ στο 57’ με σουτ-δυναμίτη μετά από μαγική μπαλιά του Τσούμπερ, ωστόσο ο επόπτης σήκωσε το σημαιάκι για οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε για χιλιοστά.

Με τη βοήθεια του VAR, ο Ματσούκας πήγε στο on field review και έδωσε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων μετά από ανατροπή του Γκαρσία μέσα στην αντίπαλη περιοχή, αφού πρώτα δέχθηκε ένα άτσαλο χτύπημα από τον Μπακού.

Ο ίδιος παίκτης που κέρδισε το πέναλτι ανέλαβε και την εκτέλεση. Ο Γκαρσία πήρε φόρα και εκτέλεσε δυνατά στο κέντρο της εστίας, νικώντας τον Αθανασίου για το 2-1 του Παναιτωλικού.

