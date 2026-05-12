Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίσημο: Νέος προπονητής του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρι

Ανατροπή στην ανατροπή, καθώς ο Ιταλός προπονητής συμφώνησε με τη διοίκηση Μονεμβασιώτη κι ενώ δύο εβδομάδες νωρίτερα είχαν διαφωνήσει σε όλα 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ματσάρι Μονεμβασιώτης

Ολοκληρώθηκε το «μπαμ» με Βάλτερ Ματσάρι στον Ηρακλή. Ο «Γηραιός» ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού προπονητή, άλλοτε τον Νάπολι, Ίντερ και Γουότφορντ, με το συμβόλαιο του 64χρονου να είναι για 1+1 έτος.

Ο έμπειρος προπονητής είχε στη χώρα μας στις 29/4 για συζητήσεις με τους Θεσσαλονικείς, αλλά υπήρξε… ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση. Τελικά, επέστρεψε σήμερα και το χάσμα γεφυρώθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συνεπώς, ο Ματσάρι θα βρεθεί στον πάγκο του Ηρακλή στην επιστροφή του στα… σαλόνια.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΡΑΚΛΗΣ ποδόσφαιρο προπονητής
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark