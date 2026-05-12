Ολοκληρώθηκε το «μπαμ» με Βάλτερ Ματσάρι στον Ηρακλή. Ο «Γηραιός» ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιταλού προπονητή, άλλοτε τον Νάπολι, Ίντερ και Γουότφορντ, με το συμβόλαιο του 64χρονου να είναι για 1+1 έτος.
Ο έμπειρος προπονητής είχε στη χώρα μας στις 29/4 για συζητήσεις με τους Θεσσαλονικείς, αλλά υπήρξε… ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση. Τελικά, επέστρεψε σήμερα και το χάσμα γεφυρώθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συνεπώς, ο Ματσάρι θα βρεθεί στον πάγκο του Ηρακλή στην επιστροφή του στα… σαλόνια.
