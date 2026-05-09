Super League: ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 1-1 και η μάχη για τη σωτηρία καλά κρατεί

Ο Αστέρας AKTOR ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα και βγήκε εκτός επικίνδυνης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες του για την παραμονή! Με την πλάτη στον τοίχο για τη σωτήρια οι «βυσσινί», αφού έμειναν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Super League.

Διάταξη 3-4-3 από τον τιμωρημένο Τζιανλούκα Φέστα για την ΑΕΛ Novibet, με τον Βενετικίδη στην εστία και τριάδα στην άμυνα τους Ηλιάδη, Μπατουμπινσικά και Ρόσιτς. Σε ρόλο μπακ/χαφ αριστερά ο Παπαγεωργίου και δεξιά ο Φεριγκρά, με χαφ τους Πέρες και Ναόρ, ενώ οι Σαγάλ και Τούπτα πλαισίωναν τον μοναδικό προωθημένο Πασά.

Σχηματισμός 3-4-2-1 για τον Asteras AKTOR από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, έχοντας τον Παπαδόπουλο στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα τους Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλο και Σίπτσιτς. Οι Δεληγιαννίδης και Άλχο αριστερά και δεξιά αντίστοιχα ως μπακ/χαφ, με τους Αλμύρα και Έντερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ ο Μακέντα ήταν στην κορυφή της επίθεσης με τους Κετού και Μπαρτόλο δίπλα του.

Το ματς:

Η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να μπει δυνατά με κύριο εκφραστή στις επιθετικές της προσπάθειες των Τούπτα, ο οποίος στο 9' έκανε ωραία ενέργεια και πάτησε περιοχή, αλλά το γύρισμά του απομακρύνθηκε από την άμυνα των φιλοξενούμενων, με το σουτ του Φερίγκρα στη συνέχεια να φεύγει άουτ. Ο Τούπτα στο 13' έστρωσε στον Ναόρ, όμως, η προσπάθειά του τελευταίου ήταν αδύναμη και βρήκε πάνω στα σώματα.

Ο Σαγάλ στο 18' από τα δεξιά επιχείρησε έξυπνη σέντρα/σουτ, ωστόσο, δεν μπόρεσε κανείς παίκτης των γηπεδούχων να βρει την μπάλα από κοντά. Έτσι, κόντρα στη ροή του αγώνα ο Asteras AKTOR κατάφερε να προηγηθεί καθώς στο 19' ο Μπαρτόλο έκανε την ενέργεια από τα δεξιά και μοίρασε στον άξονα που ήταν ο Αλμύρας, ο οποίος έσπασε στον Μακέντα και εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 0-1.

Μετά το γκολ που σημείωσαν, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν συνολικά την απόδοσή τους, σε σχέση με το ξεκίνημα, με το πλασέ του Αλμύρα από μακριά στο 22’ να φεύγει πάνω από την εστία του Βενετικίδη. Η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να αντιδράσει μετά το πρώτο ημίωρο και στο 39’ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Πασά! Ωραία ενέργεια του Σαγάλ που πάτησε περιοχή και έκανε υπέροχο γύρισμα, με τον Έλληνα φορ να βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι από κοντά για το 1-1.

Οι «βυσσινί» είχαν μια μεγάλη τριπλή ευκαιρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, όταν ο Παπαδόπουλος αρχικά έβγαλε το σουτ του Πασά από πλάγια θέση, ενώ στη συνέχεια είπε «όχι» στην προσπάθεια του Ηλιάδη, ενώ στην τρίτη στιγμή ο Αλάγκμπε απομάκρυνε την τελευταία στιγμή. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου με το ισόπαλο σκορ.



