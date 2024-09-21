Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δάκρυσε όλο το Καλλιμάρμαρο στο βίντεο για τον Παύλο Γιαννακόπουλο

Δάκρυσαν και οι 35.000 φίλοι του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο όταν από τις γιγαντοοθόνες προβλήθηκε βίντεο στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου

Παύλος Γιαννακόπουλος

Το Καλλιμάρμαρο είναι ασφυκτικά γεμάτο με 35.000 φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR έχουν κατακλίσει το ιστορικό αυτό γήπεδο, για το τουρνουά που είναι αφιερωμνένο στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Σίγουρα μία από τις στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό κάθε οπαδού που βρέθηκε εκεί, θα είναι το συγκινητικό βίντεο που προβλήθηκε από γιγαντοοθόνες για τον επί χρόνια ιδιοκτήτη της ομάδας.

Ακόμη και οι πιο σκληροί θα λύγισαν για τον άνθρωπο που δημιούργησε τον μύθο του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπου πλέον δεν είναι ανάμεσα μας.
Μία αξέχαστη στιγμής που μίλησε απευθείας στην καρδιά κάθε «πράσινου» και όχι μόνο φιλάθλου, που γνωρίζει πραγματικά τι εστί «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark