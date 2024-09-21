Δάκρυσε όλο το Καλλιμάρμαρο στο βίντεο για τον Παύλο Γιαννακόπουλο

Το Καλλιμάρμαρο είναι ασφυκτικά γεμάτο με 35.000 φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR έχουν κατακλίσει το ιστορικό αυτό γήπεδο, για το τουρνουά που είναι αφιερωμνένο στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.

Σίγουρα μία από τις στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό κάθε οπαδού που βρέθηκε εκεί, θα είναι το συγκινητικό βίντεο που προβλήθηκε από γιγαντοοθόνες για τον επί χρόνια ιδιοκτήτη της ομάδας.

Ακόμη και οι πιο σκληροί θα λύγισαν για τον άνθρωπο που δημιούργησε τον μύθο του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπου πλέον δεν είναι ανάμεσα μας.

Μία αξέχαστη στιγμής που μίλησε απευθείας στην καρδιά κάθε «πράσινου» και όχι μόνο φιλάθλου, που γνωρίζει πραγματικά τι εστί «Παύλος Γιαννακόπουλος».

