Super League: Ίδρωσε, αλλά τα κατάφερε η ΑΕΚ, 1-0 τον Παναιτωλικό

Λίγο έλλειψε να μείνει στο μηδέν η ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό για την ένατη αγωνιστική της Super League, αλλά όπως και στο πρόσφατο αγώνα Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, έτσι και το βράδυ της Κυριακής στην Opap Arena, βρήκε γκολ στις καθυστερήσεις και πήρε τη νίκη με σκορ 1-0. Η Ένωση πίεσε ασφυκτικά σε όλο το παιχνίδι, βρήκε ένα γκολ με τον Γιόβιτς που ακυρώθηκε και στο τέλος κατάφερε να γλιτώσει την γκέλα με την επιμονή της και τον τρομερό συνδυασμό του κορυφαίου των γηπεδούχων Ρότα, με τον τελικό σκόρερ τον Πινέδα, ο οποίος βρήκε δίχτυα μετά από πολύ καιρό.

Η πρώτη στιγμή στην αναμέτρηση ήρθε στο 9’ όταν ο Ρότα έκανε υπέροχη ενέργεια στα δεξιά και μοίρασε στον Καλοσκάμη που είχε πατήσει περιοχή, με τον 20χρονο να εκτελεί με τη μια, αλλά ο Τσάβες κατάφερε να αποκρούσει. Στο 15’ ο Ρέλαβς απείλησε με κεφαλιά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ με την ΑΕΚ στο ξεκίνημα να βασίζει τις επιθέσεις της, κυρίως, στη δεξιά πλευρά με τους δραστήριους Ρότα-Καλοσκάμη.

Η πρώτη και μοναδική φάση του Παναιτωλικού στο πρώτο μέρος συνέβη στο 26’ με τον Μίχαλακ που πάτησε περιοχή και εκτέλεσε από τα αριστερά με τον Στρακόσια να του λέει «όχι» και να απομακρύνει. Στη συνέχεια της φάσης ο Κοντούρης δοκίμασε τα πόδια του, αλλά η προσπάθειά του ήταν κακή και δεν απείλησε τον Αλβανό γκολκίπερ.

Πέντε λεπτά αργότερα (31’) ο Ρότα έχασε μεγάλη ευκαιρία, καθώς έκλεψε ψηλά και έκανε το σουτ, το οποίο κόντραρε, με τον Έλληνα δεξιό μπακ να επιχειρεί σε δεύτερο χρόνο, αλλά η εκτέλεσή του ήταν κακή.

Η «Ένωση» αδυνατούσε να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενούμενων και στο 44’ είχε την πιο καλή στιγμή για να φτάσει στο γκολ χωρίς ωστόσο επιτυχία: σέντρα του Ρότα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε πάνω από όλα τα κεφαλιά, αλλά η προβολή του Ζοάο Μάριο σε κενή εστία -με τον Τσάβες να έχει κάνει άστοχη έξοδο- έφυγε ψηλά άουτ και έτσι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο τέρμα για τις δύο ομάδες.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά το δεύτερο μέρος και στο 48’ είχε δοκάρι όταν ο Κοϊτά είδε τον Ζοάο Μάριο που είχε πατήσει περιοχή στα αριστερά, ο Πορτογάλος σούταρε με την μπάλα να βρίσκει στον Κόγιτς και σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 65’ ο Γιόβιτς πήρε τη θέση του Καλοσκάμη, με τον Νίκολιτς να γυρίζει τον σχηματισμό σε 4-4-2.

Ο Γιόβιτς βοήθησε αμέσως την ομάδα του, έβαλε και ένα γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ και τελικά η ΑΕΚ βρήκε το γκολ που μέτρησε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πινέδα.



