Super League: Η Κηφισιά γύρισε το ματς και βύθισε τον Πανσερραϊκό

Ο Πανσερραϊκός έχασε ένα ματς το οποίο υπολόγιζε πολύ, παρά το ότι προηγήθηκε και έδειξε ότι μπορεί κάνει δικό του. Η Κηφισιά επικράτησε 1-2, με τα γκολ της ανατροπής να σημειώνονται στην επανάληψη από τον Θεοδωρίδη και τον Μπένι και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να κινδυνέψει πλέον με υποβιβασμό, αφού αποσπάστηκε 9 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού της βαθμολογίας της Super League.

Στο...μυαλό των κόουτς:

Ο Ζεράρ Σαραγόσα παρέταξε τον Πανσερραϊκό με 3-5-2 και τον Τιναλίνι κάτω από τα δοκάρια. Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο και Κάλινιν η τριάδα στα στόπερ, με τους Λύρατζη δεξιά και Τσαούση αριστερά να καλύπτουν τις πλευρές. Ομεονγκά-Δοϊρανλής το δίδυμο στα χαφ, με τον Ριέρα σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους και τους Ίβαν-Καρέλη στην κορυφή.

Από την άλλη, ο Σεμπάστιαν Λέτο επέλεξε το 4-2-3-1 και τον Ραμίρες κάτω από τα γκολπόστ. Κονατέ, Μποτία, Πέτκοφ και Λαρουσί απάρτιζαν την τετράδα στην άμυνα, ενώ Έμπο-Μπένι βρέθηκαν στον άξονα. Ζέρσον Σόουζα στο δεξί άκρο, Αμανί στο αριστερό και Πόμπο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Χριστόπουλο.

Το ματς:

Τα πρώτα λεπτά κύλησαν με τις δύο ομάδες αρκετά προσεκτικές, χωρίς να πιέζουν ψηλά και με βιαστικές επιλογές στο επιθετικό τρίτο. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε μόλις στο 2ο λεπτό για την Κηφισιά, όταν ο Ζέρσον πάτησε περιοχή και γύρισε την μπάλα προς το πέναλτι, όμως η φάση σταμάτησε λόγω οφσάιντ.

Σταδιακά, ο Πανσερραϊκός άρχισε να ανεβάζει την πίεσή του και να γίνεται πιο απειλητικός. Στο 11' ο Καρέλης απείλησε δύο φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αρχικά το σουτ του μετά από γύρισμα του Ίβαν κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, ενώ από την εξέλιξη της φάσης ο Έλληνας φορ βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά η κεφαλιά-ψαράκι που επιχείρησε σταμάτησε στον Ραμίρες.

Η Κηφισιά προσπάθησε να απαντήσει κυρίως μέσα από κάθετες μπαλιές στην πλάτη της άμυνας και από κόντρα επιθέσεις. Στο 18' έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν ο Μπένι πέρασε εξαιρετική κάθετη στον Χριστόπουλο, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Τιναλίνι, όμως δεν έπιασε καλά το τελείωμα με το αριστερό.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ψάχνουν χώρους στην αντεπίθεση και στο 25' άγγιξαν ξανά το γκολ, με τον Ζέρσον να γυρίζει στον Μπένι, αλλά τον Τιναλίνι να κρατά όρθιο τον Πανσερραϊκό με σημαντική επέμβαση. Τελικά, οι Σερραίοι ήταν εκείνοι που βρήκαν τη λύση στο 28'. Ο Ριέρα πάτησε περιοχή από τα δεξιά και γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Ίβαν, ο οποίος από κοντά νίκησε τον Ραμίρες για το 1-0.

Μετά το γκολ, ο Πανσερραϊκός πήρε ψυχολογία και συνέχισε να απειλεί, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια στην άμυνα της Κηφισιάς. Στο 33' ο Καρέλης δοκίμασε το πόδι του από δύσκολη γωνία, ενώ δύο λεπτά αργότερα η Κηφισιά έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Χριστόπουλο σε τετ α τετ.

Η Κηφισιά μπήκε πολύ πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε από τα πρώτα λεπτά να πιέσει για την ισοφάριση, με τους τρεις που πέρασε στο παιχνίδι ο Λέτο (Θεοδωρίδης, Ρουκουνάκης και Ταβάρες) να προσφέρουν άμεσα. Μόλις στο 48' κατάφερε να βρει δίχτυα με τον Θεοδωρίδη μετά από σέντρα του Λαρουσί, όμως ο Έλληνας φορ ήταν εκτεθειμένος και το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ψάχνουν χώρους κυρίως από τα άκρα, ενώ ο Πανσερραϊκός προσπαθούσε να απειλήσει κυρίως από στημένες φάσεις. Στο 49' ο Κάλινιν πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, όμως ο Ραμίρες μπλόκαρε σταθερά, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Πόμπο δοκίμασε το πόδι του από μακριά χωρίς επιτυχία.

Στο 61' οι Σερραίοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ, όταν ο Ριέρα έκανε εξαιρετική ατομική προσπάθεια, πέρασε τον Μποτία και γύρισε παράλληλα την μπάλα, όμως ο Ραμίρες απομάκρυνε σωτήρια σε κόρνερ. Τελικά, η πίεση της Κηφισιάς απέδωσε καρπούς στο 63'. Ο Κονατέ έκανε τη σέντρα από τη γραμμή του άουτ και ο Θεοδωρίδης βγήκε μπροστά από τον Ντε Μάρκο, σκοράροντας από κοντά για το 1-1. .

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πήρε ψυχολογία μετά την ισοφάριση και συνέχισε να απειλεί. Στο 70' ο Θεοδωρίδης βρέθηκε ξανά σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ του πέρασε λίγο άουτ από δύσκολη γωνία. Και αφού δεν μπόρεσε να σκοράρει ο ίδιος, έκανε τρομερή ατομική ενέργεια στο 85' και δημιούργησε το γκολ νίκης της ομάδας του.

Ο Θεοδωρίδης άνοιξε την μπάλα και πέρασε τον Ντε Μάρκο, μπήκε στην περιοχή και γύρισε ιδανικά στον επερχόμενο Μπένι, με τον Πορτογάλο να πλασάρει εύστοχα τον Τιναλίνι για το 1-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των φιλοξενούμενων. Ένα αποτέλεσμα που σφράγισε την παρουσία της Κηφισιάς στην Super League και την επόμενη σεζόν.



Πηγή: skai.gr

