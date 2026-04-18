Συνεχίζεται η μεταμόρφωση του Πανσερραϊκού! Η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα νίκησε 3-2 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 3η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, ξεφεύγοντας μετά από πολύ καιρό από την επικίνδυνη ζώνη!

Πράγματι, οι Σερραίοι έφτασαν στους 24 βαθμούς και προσπέρασαν τόσο τον Asteras AKTOR όσο και την ΑΕΛ Νοvibet, συνεχίζοντας την αντεπίθεσή τους. Είναι χαρακτηριστικό πως στα τελευταία 9 ματς, ο Πανσερραϊκός έχει μόλις 1 ήττα (4 νίκες & 4 ισοπαλίες).

Το ματς ήταν εντυπωσιακό, με όλα τα γκολ να έχουν ιδιαίτερη ομορφιά. Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε νωρίς με απευθείας φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη, όμως οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή χάρη στο σόου του Άλεξ Τεϊσέιρα, που έδειξε την κλάση του με 2 γκολ & 1 ασίστ στον Αντριάν Ριέρα. Το γκολ του Χόρχε Αγκίρε στις καθυστερήσεις δεν έφτασε για τους γηπεδούχους, που έμειναν στους 30 βαθμούς, αν και δεν... ανησυχούν.

Στην επόμενη (4η) αγωνιστική των playouts, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο (22/04, 16:00), ενώ ο Παναιτωλικός θα φιλοξενηθεί από τον Asteras AKTOR (22/04, 20:00).

Στο μυαλό των κόουτς:

Σχηματισμός 4-3-3 από τον Γιάννη Αναστασίου για τον Παναιτωλικό. Στο τέρμα ο Κουτσερένκο, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Μαυρία, Κόγιτς, Σιέλη και Αποστολόπουλο. Ο Μπουχαλάκης σε ρόλο αμυντικού χαφ, έχοντας ως εσωτερικούς μέσους τους Ματσάν και Εστεμπάν ενώ οι Ρόσα (αριστερά) και Άλεξιτς (δεξιά) πλαισίωναν τον σέντερ φορ Μπάτζι.

Με 3-5-2 παρέταξε τον Πανσερραϊκό ο Ζεράρ Σαραγόσα, με τον Τιναλίνι τερματοφύλακα και τους Φέλτες, Κάλινιν και Γκελασβίλι τριάδα στόπερ. Ομεονγκά, Ριέρα και Μπεν Σαλάμ ήταν η τριπλέτα στον άξονα, με τους Λύρατζη, Τσαούση στα άκρα και τους Τεϊσέιρα και Ίβαν προωθημένους.

Το ματς

Ο Πανσερραϊκός μπήκε πιο ορμητικά και επιχείρησε να πιέσει από νωρίς, όμως μία στατική φάση έδωσε προβάδισμα στον Παναιτωλικό. Μετά από φάουλ που κέρδισε με ωραία ενέργεια ο Ρόσα, ο Μπουχαλάκης ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ του Τιναλίνι, για το 1-0 στο 9ο λεπτό.

Ο Ρόσα ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα των Σερραίων στα πρώτα λεπτά και απείλησε στο 18’ με σουτ που πήγε στα σώματα, ενώ στο 23’ ο Παναιτωλικός έφτασε κοντά σε δεύτερο τέρμα, με το σουτ του Μαυρία να περνάει λίγο έξω από την εστία του Τιναλίνι.

Αφού δεν έγινε το 0-2, λίγο αργότερα έγινε το 1-1. Ο Τεϊσέιρα έκανε εντυπωσιακή ενέργεια, έβγαλε εκτός φάσης τον Κόγιτς με το σώμα του και έστρωσε την μπάλα στον Ριέρα, ο οποίος με ευθύβολο σουτ νίκησε τον Κουτσερένκο για την ισοφάριση στο 25ο λεπτό.

Ο Παναιτωλικός πλησίασε ξανά σε δεύτερο γκολ μερικά λεπτά αργότερα. Στο 30’, ένα λάθος γύρισμα του Κάλινιν έφερε σε θέση τετ-α-τετ τον Μπάτζι, αλλά αυτός νικήθηκε από τον Τιναλίνι. Τελικά, ο Πανσερραϊκός ήταν αυτός που βρήκε δίχτυα, με τον Τεϊσέιρα να νικά όλη την άμυνα του Παναιτωλικού με ατομική ενέργεια και να σκοράρει ένα γκολ κλάσης για το 2-1 στο 37’.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως τέλειωσε το πρώτο. Οι παίκτες του Πανσερραϊκού συνδυάστηκαν εντυπωσιακά, με τον Λύρατζη να φτιάχνει έτοιμο γκολ στον Τεϊσέιρα, που σκόραρε με τακουνάκι για το 1-3 στο 50ό λεπτό!

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να αντιδράσει με σουτ των Ρόσα και Λομπάτο, τα οποία κατέληξαν αμφότερα στην αγκαλιά του Τιναλίνι, ενώ στο 59’ η κεφαλιά του Σιέλη εξ επαφής πέρασε λίγο έξω από την εστία του Πανσερραϊκού.

Στην τελική ευθεία του αγώνα, ο Παναιτωλικός προσπαθούσε να απειλήσει, αλλά δεν κατάφερνε να πατήσει με αξιώσεις την αντίπαλη περιοχή. Τελικά, ένας λάθος υπολογισμός του Κάλινιν στο 91’ έδωσε το δικαίωμα στον Αγκίρε να μειώσει από κοντά σε 2-3. Ο Μασκανάκης νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Κουτσερένκο και το τελικό αποτέλεσμα δεν άλλαξε, με τον Πανσερραϊκό να κρατάει τη νίκη και το πολύτιμο τρίποντο.

MVP: Θέλει και ερώτημα; Ο Άλεξ Τεϊσέιρα έδειξε γιατί έχει πίσω του τόσο αξιόλογη καριέρα, καθώς «έφτιαξε» το γκολ του Ριέρα με ωραία ενέργεια και έβαλε τα άλλα δύο, το πρώτο με εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια και το δεύτερο με τακουνάκι.

Η σφυρίχτρα: Δεν είχε κάποια ιδιαίτερα σημαντική φάση να αξιολογήσει ο Τάσος Σιδηρόπουλος, που άφησε το ματς να παιχτεί και δεν έδωσε ούτε μία κίτρινη σε αθλητή (πήρε κάρτα ο Σαραγόσα).

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (79' Μπρέγκου), Σιέλης, Κόγιτς, Αποστολόπουλος (71' Γκαρσία), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (71' Σμυρλής), Μπάτζι (79' Αγκίρε), Άλεξιτς (56' Λομπάτο).

Στον πάγκο έμειναν οι: Zίβκοβιτς, Μλάντεν, Γκράναθ, Σατσιάς, Νικολάου, Μπελεβώνης, Μίχαλακ.

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Τσαούσης, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Μπεν Σαλάμ (56' Δοϊρανλής), Ομεονγκά, Ριέρα (87' Μπρουκς), Τεϊσέιρα (87' Καρέλης), Ίβαν (71' Μασκανάκης).

Στον πάγκο έμειναν οι: Τσομπανίδης, Ντε Μάρκο, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Δημητριάδης, Κλεπετσάνης

4ος: Ντάουλας

VAR, AVAR: Πουλικίδης, Φωτιάς



