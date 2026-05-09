To Netflix ανακοίνωσε την κυκλοφορία ντοκιμαντέρ για τον Χάμες Ροντρίγκες

Η δημοφιλέστατη συνδρομητική πλατφόρμα streaming ταινιών και σειρών, Netflix, ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη ζωή και την καριέρα του Κολομβιανού άσου, Χάμες Ροντρίγκεζ, με την πρεμιέρα της μίνι αυτής σειράς τριών επεισοδίων να είναι προγραμματισμένη για τις 21 Μαΐου.

Η σειρά ακολουθεί την πορεία του Χάμες από την εκρηκτική του εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία, μέχρι τη θητεία του σε κορυφαίους συλλόγους όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου, ενώ γίνεται αναφορά και στην παρουσία του στο Κόπα Αμέρικα του 2024.

Το ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να παρουσιάσει τον άνθρωπο πίσω από τον ποδοσφαιρικό σταρ, μέσα από μαρτυρίες σημαντικών προσωπικοτήτων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Σέρχιο Ράμος, Μαρσέλο, Φαλκάο, Λουίς Ντίας και Χοσέ Πέκερμαν.

Θυμίζουμε ότι ο Χάμες Ροντρίγκες πέρασε και από τη χώρα μας, για να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό 23 φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022-23.



