Super League: Ο Ατρόμητος έδωσε απαντήσεις και συνέτριψε τον Πανσερραϊκό με 0-4

Ο θεωρητικά αδιάφορος Ατρόμητος συνέτριψε 0-4 τον Πανσερραϊκό που «καιγόταν» για τη νίκη και έδωσε απαντήσεις σε όσους έλεγαν πως δεν θα «χτυπήσει» κάποια συγκεκριμένα ματς των playoffs της Super League. Οι Περιστεριώτες, μπήκαν αλαφιασμένοι στο γήπεδο των Σερρών, προηγήθηκαν 0-3 στο πρώτο ημίχρονο και αφιέρωσαν τη νίκη στον τιμωρημένο προπονητή τους.



Διάταξη 3-4-3 για τον Πανσερραϊκό από τον Ζεράρ Σαραγόσα. Στο τέρμα ο Τιναλίνι, με τριάδα στην άμυνα τους Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι, Φέλτες, ενώ δεξιός μπακ-χαφ ήταν ο Λύρατζης και αριστερός ο Κάλινιν. Στα χαφ οι Δοϊρανλής και Μπρουκς με τους Μπεν Σαλάμ και Μασκανάκη να πλαισιώνουν τον μοναδικό προωθημένο Τεϊσέιρα στην κορυφή της επίθεσης.

Σχηματισμός 4-2-3-1 από τον τιμωρημένο Ντούσαν Κέρκεζ για τον Ατρόμητο. Στην εστία ο Χουτεσιώτης, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Μουντέ, Μήτογλου, Σταυρόπουλο και Ούρονεν. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Τσιγγάρας-Μουτουσαμί, με τον Μίχορλ να κινείται σε ρόλο 10αριού έχουν αριστερά τον Πνευμονίδη και δεξιά τον Ουκάκι, με τον Μπάκου σε θέση φορ.

Το ματς:

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα του Ατρομήτου στην αναμέτρηση αφού στο 6' κατάφερε ν' ανοίξει το σκορ όταν οι παίκτες του συνεργάστηκαν ιδανικά, ο Ούρονεν έστρωσε στον Μίχορλ και εκείνος με ιδανικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι χτυπούσαν εξαιρετικά στην κόντρα επίθεση και στο 19' είχαν δοκάρι με τον Μπάκου, ο οποίος έγινε αποδέκτης της μπάλας, πάτησε περιοχή φέροντας την μπάλα από τα δεξί στο αριστερό, αλλά το τελείωμά του σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Τιναλίνι.

Στο 28' ο Μουτουσαμί είδε με υπέροχη πάσα τον Ουκάκι, που πάτησε γκάζι και εκτέλεσε από πλάγια θέση αλλά είδε την μπάλα να βρίσκει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Πανσερραϊκού. Ο Ατρόμητος ήταν κυριαρχικός και στο 32' βρήκε και δεύτερο γκολ: ο Ουκάκι πέρασε τον Τιναλίνι, πασάροντας στον Πνευμονίδη που σούταρε από κοντά αλλά είδε την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι, με τον Μπάκου να παίρνει τον ριμπάουντ και να σκοράρει το 2-0.

Η ομάδα του τιμωρημένου Ντούσαν Κέρκεζ (στον πάγκο ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Μίλοβαν Σίκιμιτς) έκανε ό,τι ήθελε τον αποκαρδιωτικό Πανσερραϊκό, σκοράροντας στο 36' και τρίτο τέρμα με τον Πνευμονίδη, που από τα αριστερά έκανε ωραία προσποίηση και με δεξί υπέροχο σουτ σκόρε το 3-0. Ο Σαραγόσα εμφανώς εκνευρισμένος και απογοητευμένος από την εικόνα του Πανσερραϊκού προχώρησε σε τριπλή αλλαγή στο 37' με τον Ατρόμητο να χάνει πέναλτι στο 41' όταν ο Τιναλίνι είπε «όχι» στον Μπάκου και αυτή ήταν η τελευταία στιγμή του πρώτου εντυπωσιακού πρώτου ημιχρόνου για την ομάδα του Περιστερίου.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να κάνει δυνατό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος, έχοντας στο 48’ μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Δοϊρανλή, όμως, ο Ατρόμητος δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στους γηπεδούχους και στην επόμενη καλή στιγμή του ματς στο 68’ σκόραρε το 4-0! Ο Μπακού έγινε αποδέκτης της μπάλας και με ωραία ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Τα «λιοντάρια» προσπάθησαν να μειώσουν στο 72’ αλλά ο Χουτεσιώτες απέκρουσε από κοντά το δυνατό τελείωμα του Τεϊσέιρα, ενώ στο 78’ ο Τσιλούλης επιχείρησε το σουτ αλλά ο Τιναλίνι είχε απάντηση διώχνοντας σε κόρνερ.



