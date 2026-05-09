Σε παράδοση έχουν μετατρέψει οι φίλοι της ΑΕΚ την «κιτρινόμαυρη» γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια που πραγματοποιείται σε όλες τις τελευταίες προπονήσεις, πριν τα μεγάλα ντέρμπι της Ένωσης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αποτελεί τη δεδομένη στιγμή το αφεντικό στη Stoiximan Super League, με τον Σέρβο τεχνικό να έχει κυκλώσει την επερχόμενη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, για την 4η αγωνιστική των playoffs αυτού του μίνι πρωταθλήματος, για να μπορέσει να φτάσει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.

Οι φίλοι της ΑΕΚ είναι και πάλι στο πλευρό της ομάδας και με στόχο να την μπουστάρουν πριν από το κρίσιμο αθηναϊκό ντέρμπι με τους «πράσινους» στην Allwyn Arena.

Όπως συνέβη και στα προηγούμενα μεγάλα ντέρμπι της ΑΕΚ, χιλιάδες φίλαθλοι γέμισαν το γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας για να παρακολουθήσουν απλώς 15 λεπτά από την τελευταία προπόνηση του «Δικεφάλου», δίνοντας από τώρα το σύνθημα για τη νίκη.



