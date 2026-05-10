Super League: Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το πρωτάθλημα

Πρωτάθλημα τέλος για το 2026, η ΑΕΚ το κατέκτησε πανάξια, καθώς νίκησε τον Παναθηναϊκό με 2-1 και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ της έκαναν τη χάρη να μη ζοριστεί για μία ακόμη εβδομάδα.

Η Ένωση ήταν αουτσάιντερ όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, μετά τις δύο ήττες στον πρώτο γύρο από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ οι περισσότεροι την διέγραψαν από πιθανή διεκδικήτρια, αλλά ο Μάρκο Νίκολιτς κάτι ήξερε και οι ποδοσφαιριστές της το πίστεψαν, αφού από τότε δεν έχουν χάσει. Αυτό είναι το 14ο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ που πλέον εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League και θα διεκδικήσει την είσοδο στο Champions League στα καλοκαιρινά Play off.

Ήταν δεδομένο ότι ο «Δικέφαλος», καθώς ήθελε ισοπαλία στο Φάληρο, δεν θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα χαλαρά, αλλά αυτό που έγινε ξεπερνά τα κινηματογραφικά σενάρια, καθώς νίκησε με γκολ στις καθυστερήσεις, την ώρα που ο ΠΑΟΚ κέρδιζε πέναλτι, με τον διαιτητή να το παίρνει πίσω, κι ενώ υπήρξε στιγμή που ο Ολυμπιακός ήταν μόλις τρεις βαθμούς πίσω στη βαθμολογία.

Σχηματισμός 4-4-2 για την ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πήλιο στο αριστερό. Στα χαφ οι Πινέδα και Μαρίν, με τον Περέιρα (αριστερά) και τον Κοϊτά (δεξιά) να κινούνται τόσο εσωτερικά μπροστά τους όσο και στα άκρα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Γιόβιτς και Βάργκα.

Διάταξη 4-2-3-1 από τον Ράφα Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό. Στο τέρμα ο Λαφόν, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο. Στη μεσαία γραμμή οι Τσέριν και Κοντούρης, με τους Παντελίδη (δεξιά) και Αντίνο (αριστερά) στα πλάγια και σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Ταμπόρδα, με σέντερ φορ τον Τετέι.

Το ματς:

Πολλές και δυνατές μονομαχίες είχε το ξεκίνημα του ντέρμπι ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρώτη ευκαιρία στο 6' όταν ο Κυριακόπουλος σέντραρε από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε απ' όλους με τον Παντελίδη να κοντρολάρει και να εκτελεί πάνω στον Στρακόσα. Η ΑΕΚ «απάντησε» δευτερόλεπτα αργότερα με τον Κοϊτά, ο οποίος έκανε όμορφη ενέργεια από τον άξονα, στη συνέχεια επιχείρησε το σουτ με τον Λαφόν να διώχνει σε κόρνερ.

Οι «πράσινοι» είχαν καλές τοποθετήσεις και πρέσαραν ψηλά, χωρίς να κάθονται πίσω από την μπάλα, με τον Πινέδα στο 20' να έχει τις προϋποθέσεις για να απειλήσει αλλά το τελείωμά του βρήκε πάνω στον Πάλμερ-Μπράουν. Δευτερόλεπτα μετά ο Περέιρα έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, κλείνοντας από τα δεξιά προς τον άξονα, όμως, το σουτ του με το αριστερό ήταν αδύναμο και ο Λαφόν δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει.

Η ΑΕΚ σπατάλησε μαζεμένες στατικές φάσεις είτε με κόρνερ, είτε με φάουλ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, με την κεφαλιά του Γιόβιτς στο 26' να μην δημιουργεί προβλήματα στον Λαφόν, όπως και το πλασέ του Πινέδα στο 28' από την ωραία συνεργασία των Περέιρα και Πήλιου. Ο «δικέφαλος» από το 20ο λεπτό και μετά είχε το πάνω χέρι, βρίσκοντας τον τρόπο να φτάνει με αξιώσεις γύρω από την περιοχή του «τριφυλλιού», αλλά οι αποφάσεις των παικτών του είτε πριν την εκτέλεση ή στην τελική προσπάθεια δεν ήταν καλές.

Ο Τετέι στο 32' κουβάλησε την μπάλα για αρκετά μέτρα, με το τελείωμά του να μην βρίσκει εστία σε μια φάση που θα μπορούσε να πάρει καλύτερη απόφαση. Στο 34' ο Ρέλβας είδε την κάρτα, με αποτέλεσμα να έχουν πάρει την κίτρινη και οι δύο στόπερ της ΑΕΚ (στο 20' ο Όσμερς έδειξε την κάρτα στον Μουκουντί), ενώ στο 39' ο Κοντούρης δοκίμασε το δυνατό σουτ από μακρινή απόσταση με τον Στρακόσα να διώχνει σε κόρνερ.

Στο 44' η κεφαλιά του Βάργκα από το φάουλ του Μαρίν δεν ήταν καλή, αλλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ο Ούγγρος σκόραρε με το κεφάλι από την στατική φάση που εκτέλεσε ο Ρουμάνος, με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι ολοκληρώθηκε ισόπαλο δίχως τέρματα.

