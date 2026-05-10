Άσχημες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Πύργος - Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου της Γ' Εθνικής, με το παιχνίδι να σημαδεύεται από επεισόδια και τραυματισμούς. Η αναμέτρηση πήρε άγρια τροπή στο 78', αμέσως μετά το πέναλτι του Ιβάν Σίλβα που έκανε το 1-1, όταν οι παίκτες της Ζακύνθου δέχθηκαν «βροχή» από μπουκάλια.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε στους πανηγυρισμούς, όταν ένα από τα αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν χτύπησε ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου στο κεφάλι. Παρά τις πρώτες βοήθειες και την αρχική εκτίμηση ότι το ματς θα συνεχιστεί, ο παίκτης κατέρρευσε ξανά και αποχώρησε με φορείο, προκαλώντας νέα αναστάτωση.

Μετά από σύντομη σύσκεψη των διαιτητών και των υπευθύνων του αγώνα, κρίθηκε πως δεν υπήρχαν πλέον οι προϋποθέσεις για επανέναρξη. Στο 89', η διαιτητική ομάδα κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια, διακόπτοντας οριστικά την αναμέτρηση!

Tα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον Α' όμιλο

Πανθρακικός-Ελασσόνα 5-1

Απόλλων Καλαμαριάς-Εθνικός Κεραμιδίου 3-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πανθρακικός 12

Απόλλων Καλαμαριάς 9

Ελασσόνα 3

Εθνικός Κεραμιδίου 0

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στον Β' όμιλο

Άρης Πετρούπολης-Εθνικός 1-0

Πύργος-Ζάκυνθος 1-1 (ΔΙΑΚΟΠΗ)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρης Πετρούπολης 7

Πύργος 5 *

Ζάκυνθος 4 *

Εθνικός 2

Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προβιβάζονται στη Super League 2

