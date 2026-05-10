Μάρκο Νίκολιτς: «Κανένας τίτλος στην καριέρα μου σαν κι αυτόν»

Συγκινημένος ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, δήλωσε αμέσως μετά τον αγώνα θρίλερ με τον Παναθηναϊκό.

«Είναι οι πιο χαρούμενες μέρες στην καριέρα μου. Έχω κερδίσει και αλλού τίτλους αλλά ο σημερινός είναι μοναδικός. Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήταν εξαιρετικοί όλη τη σεζόν, έδειξαν σταθερότητα, το άξιζαν, με 8 βαθμούς, κόντρα σε καλούς αντιπάλους. Συγχαρητήρια σε όλους μέσα στην ομάδα και τα Σπάτα. Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα και τον Κώστα. Σε όλη την ομάδα που στήριξε από την πρώτη στιγμή και στον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι ο πρώτος τίτλος στην καριέρα του και του αξίζει. Αυτό που έγινε εδώ είναι φοβερό με 15 χιλιάδες κόσμο σε κάθε προπόνηση. Το αξίζει αυτή η ομάδα που είχε απόλυτη σταθερότητα.

Θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου και την κόρη μου και 30 φίλους που είναι εδώ, για την στήριξη από την αρχή.

Οι οπαδοί είναι ιδιαίτεροι, κάτι το διαφορετικό. Σημαντική η αναγνώριση από το κοινό. Η κακή πλευρά της προπονητικής είναι πως σκεφτόμαστε ήδη το αύριο. Τη νέα σεζόν θα έχουμε νέους στόχους. Να περάσουμε στο Champions League. Είμαι χαρούμενος για όλους. Απόψε θα το γιορτάσουμε.

Οι δυο αλλαγές βοήθησαν πολύ. Είναι θέμα ομαδικής προσπάθειας, πολύ μεγάλη προσπάθεια και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε πρωταθλητές».

Εκστασιασμένος ο Μάριος Ηλιόπουλος, έκανε πάνω από μία ώρα γύρο του θριάμβου στη Νέα Φιλαδέλφεια και ενδιάμεσα είπε: «Σήμερα μοιράσαμε σε 25 χιλιάδες οπαδούς της ΑΕΚ αυτές τις 4 λέξεις για ενθύμιο με το κασκόλ. Αυτό απέδειξε η ΑΕΚ απόψε και σε όλη της την πορεία. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον ξεριζωμό ενός λαού από την μικρά Ασία. Που κατάφερε και ξερίζωσε όλη τη βρωμιά από την Ελλάδα. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγκικο. Αφιερωμένο σε όλη τη νεολαία. Στον ελληνικό αθλητισμό. Έξω από βρωμιες και λάσπη. Για να μπορούν τα νέα παιδιά να οραματίζονται τη νέα μέρα έξω από όλα αυτά τα συστήματα.

Κοιτάξτε οι δημοσιογράφοι να προάγετε τον αθλητισμό και όχι κουτσομπολιά. Η νεολαία μπορεί να ονειρεύεται. Αυτό αποδείξαμε σήμερα. Ζήτω η ΑΕΚ. Ζήτω η νεολαία. Όλοι αυτοί που έβαλαν τις βάσεις.

Πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες, ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα. Είμαστε μια γροθιά σε όλο αυτό το έργο. Σαν λιοντάρια, σαν αετοί που πετάμε ψηλά και δεν μας σταματάει κανείς.»

