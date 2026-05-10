Η τελευταία αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο χαοτικά και παράξενα φινάλε των τελευταίων ετών, με την Καρσίγιακα να καταφέρνει τελικά να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία μέσα από μια σειρά γεγονότων που δύσκολα περνούσαν από το μυαλό κάποιου πριν από το τζάμπολ.

Η ομάδα της Σμύρνης ήθελε νίκη απέναντι στην Μπούρσασπορ και παράλληλα ήττα της Πέτκιμσπορ από την Τόφας. Στο ημίχρονο, πάντως, τίποτα δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να σωθεί, καθώς βρισκόταν πίσω με 31-48.

Κάπου εκεί άρχισε και το πρώτο μεγάλο σκηνικό της βραδιάς. Οπαδοί της Καρσίγιακα πέταξαν νερά στο παρκέ, προκαλώντας διακοπή στον αγώνα και καθυστέρηση, την ώρα που το άλλο κρίσιμο παιχνίδι συνέχιζε κανονικά. Όσο περνούσε η ώρα, οι εξελίξεις από το ματς της Πέτκιμσπορ γίνονταν γνωστές στο γήπεδο και το κλίμα άλλαζε ολοένα περισσότερο.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα της Καρσίγιακα μεταμορφώθηκε πλήρως. Η ομάδα της Σμύρνης επέστρεψε από το -17 και με καλάθι του Σοκολόφσκι στην εκπνοή πήρε τη νίκη με 84-82, μέσα σε αποθέωση. Μάλιστα, πριν ακόμη επιβεβαιωθεί το καλάθι από το instant replay, ο κόσμος είχε ήδη εισβάλει στο παρκέ για να πανηγυρίσει τη σωτηρία.

