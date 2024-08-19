Τον απόηχο από την επικράτηση (3-0) της AEK επί του ΟΦΗ αλλά και το πώς συνεχίζουν στην «Ένωση» μετέφερε ο Γιώργος Τσακίρης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού σημείωσε πως ήταν πολύ σημαντικό για τους «κιτρινόμαυρους» ότι αντέδρασαν, αλλά κυρίως η εικόνα τους. Υπογράμμισε, δε, ότι χρειάζεται να συνεχίσουν έτσι για τρία σερί παιχνίδια.



Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και στις μεταγραφές αλλά και στην αποσυμφόρηση του ρόστερ. Σε ό, τι αφορά το τελευταίο κομμάτι, τόνισε ότι θα γίνεται... σφαγή μεταξύ των παικτών της ΑΕΚ για χωρέσουν στην αποστολή, ενώ εξήγησε ότι ο «δικέφαλος» δεν έχει κάποια πρόταση στα χέρια του για κάποιον ποδοσφαιριστή του.



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα:

