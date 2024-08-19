Παναθηναϊκός: «Σε προχωρημένες συζητήσεις με Γιουνάιτεντ για Πελίστρι»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό σχετικά με τη φερόμενη προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κάνει δικό του τον Φακούντο Πελίστρι.



Έτσι, ύστερα από σχετική ανάρτηση, νωρίτερα μέσα στη μέρα, του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πριν από λίγο το, επίσης έγκυρο, Sky Sports μετέφερε με έκτακτη είδησή του ότι οι «πράσινοι» βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Ουρουγουανού εξτρέμ.



Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή (18/8) από πλευράς «τριφυλλιού» μπήκε «φρένο» στην ονοματολογία, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «ο Παναθηναϊκός κινείται, όπως έκανε έως τώρα, χωρίς να γίνονται γνωστοί οι μεταγραφικοί του στόχοι».

BREAKING: Panathinaikos are in advanced talks with Manchester United over the signing of forward Facundo Pellistri 🚨 pic.twitter.com/kC5ZuoSmP0 August 19, 2024

