Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Sky Sports: «Σε προχωρημένες συζητήσεις με Γιουνάιτεντ για Πελίστρι ο Παναθηναϊκός»

Τι αναφέρει το Sky Sports - Υπενθυμίζεται ότι έχουν διαψεύσει οι «πράσινοι»

Παναθηναϊκός: «Σε προχωρημένες συζητήσεις με Γιουνάιτεντ για Πελίστρι»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό σχετικά με τη φερόμενη προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κάνει δικό του τον Φακούντο Πελίστρι.

Έτσι, ύστερα από σχετική ανάρτηση, νωρίτερα μέσα στη μέρα, του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, πριν από λίγο το, επίσης έγκυρο, Sky Sports μετέφερε με έκτακτη είδησή του ότι οι «πράσινοι» βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Ουρουγουανού εξτρέμ.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή (18/8) από πλευράς «τριφυλλιού» μπήκε «φρένο» στην ονοματολογία, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «ο Παναθηναϊκός κινείται, όπως έκανε έως τώρα, χωρίς να γίνονται γνωστοί οι μεταγραφικοί του στόχοι».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark