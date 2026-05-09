Η Katy Perry θα εμφανιστεί στο SoFi Stadium της Καλιφόρνιας πριν από τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ

Οι ράπερ Future, Lisa και Tyla, η τραγουδίστρια Anitta, ο Rema και ο DJ Sanjoy θα συμμετάσχουν στην τελετή πριν από τον αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη

Katy Perry

Η Katy Perry θα εμφανιστεί στο «SoFi Stadium» στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας στις 12 Ιουνίου, πριν από τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε η FIFA την Παρασκευή το βράδυ.

Οι ράπερ Future, Lisa και Tyla, η τραγουδίστρια Anitta, ο Rema και ο DJ Sanjoy θα συμμετάσχουν στην τελετή πριν από τον αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη.

Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του τουρνουά μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής στο Στάδιο «Αζτέκα» της Πόλης του Μεξικού στις 11 Ιουνίου, θα περιλαμβάνει την Tyla, καθώς και τους τραγουδιστές Alejandro Fernández, Danny Ocean, Lila Downs, Belinda και J Balvin, και τα συγκροτήματα Los Ángeles Azules και Maná.

Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Καναδά εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο «BMO Field» του Τορόντο θα εμφανιστούν οι τραγουδιστές Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna και Vegedream, μαζί με τον DJ Sanjoy.
 

