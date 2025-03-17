Super League 2: Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής playoffs και playouts - Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου

Κηφισιά και Καλαμάτα αντιμετωπίζουν εκτός έδρας Ηλιούπολη και Αιγάλεω αντίστοιχα για την 5η στροφή των playoffs του Β’ ομίλου της Super League 2.

Το Αιγάλεω – Καλαμάτα θα το παρακολουθήσετε από το ΣΚΑΪ το Σάββατο 22/3 στις 15:00, ενώ το Ηλιούπολη – Κηφισιά θα προβληθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid ίδια μέρα και ώρα.

Στον Α’ όμιλο ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τον Μακεδονικό εκτός έδρας. Μετάδοση από το ΣΚΑΪ την Κυριακή 23/3 και ώρα 11:45.

Αναβλήθηκε ο αγώνας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Β’ και Νίκη Βόλου λόγω της κλήσης παικτών του δικεφάλου του βορρά στις εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

B’ ΟΜΙΛΟΣ

PLAY OFF

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.03.2025

ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Καλαμάτα (15:00 /ΣΚΑΪ)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Κηφισιά (15:00 / ΣΚΑΪ Hybrid)

ΡΕΠΟ: Πανιώνιος

PLAY OUT

ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Παναργειακός (13:00)

Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ, Asteras Aktor B – Χανιά (13:00)

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ Β

Α' ΟΜΙΛΟΣ

PLAY OFF

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.03.2025

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής (11:45 /ΣΚΑΪ)

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακος (11:45/ monobala.gr)

ΡΕΠΟ: ΑΕΛ

PLAY OUT

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – Διαγόρας (15:00)

ΡΕΠΟ: Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1): Ο αγώνας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ θα διεξαχθεί σύμφωνα με την απόφαση 13/2025 της ΔΕΑΒ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2): Ο αγώνας ΠΑΟΚ Β – Νίκη Βόλου αναβάλλεται λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β σε αγώνες ελληνικών εθνικών ομάδων (άρθρο 22 Παρ 4 ΚΑΠ)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.