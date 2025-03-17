Super League 2: Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής playoffs και playouts - Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου

Κηφισιά και Καλαμάτα αντιμετωπίζουν εκτός έδρας Ηλιούπολη και Αιγάλεω αντίστοιχα για την 5η στροφή των playoffs του Β’ ομίλου της Super League 2.
Το Αιγάλεω – Καλαμάτα θα το παρακολουθήσετε από το ΣΚΑΪ το Σάββατο 22/3 στις 15:00, ενώ το Ηλιούπολη – Κηφισιά θα προβληθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid ίδια μέρα και ώρα.
Στον Α’ όμιλο ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τον Μακεδονικό εκτός έδρας. Μετάδοση από το ΣΚΑΪ την Κυριακή 23/3 και ώρα 11:45.
Αναβλήθηκε ο αγώνας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Β’ και Νίκη Βόλου λόγω της κλήσης παικτών του δικεφάλου του βορρά στις εθνικές ομάδες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:
B’ ΟΜΙΛΟΣ
PLAY OFF
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.03.2025
ΣΤ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ, Αιγάλεω – Καλαμάτα (15:00 /ΣΚΑΪ)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Κηφισιά (15:00 / ΣΚΑΪ Hybrid)
ΡΕΠΟ: Πανιώνιος
PLAY OUT
ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Παναργειακός (13:00)
Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ, Asteras Aktor B – Χανιά (13:00)
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ Β
Α' ΟΜΙΛΟΣ
PLAY OFF
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.03.2025
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής (11:45 /ΣΚΑΪ)
ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ, ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακος (11:45/ monobala.gr)
ΡΕΠΟ: ΑΕΛ
PLAY OUT
ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – Διαγόρας (15:00)
ΡΕΠΟ: Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1): Ο αγώνας ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ θα διεξαχθεί σύμφωνα με την απόφαση 13/2025 της ΔΕΑΒ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ (2): Ο αγώνας ΠΑΟΚ Β – Νίκη Βόλου αναβάλλεται λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β σε αγώνες ελληνικών εθνικών ομάδων (άρθρο 22 Παρ 4 ΚΑΠ)
