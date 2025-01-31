Σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό.

Ο Τιν Γεντβάι θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες καθώς όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που του έγιναν έπαθε υποτροπή στον παλιότερο τραυματισμό του στη γάμπα, στην οποία είχε υποστεί θλάση.

Η αρνητική εξέλιξη αυτή στερεί άλλη μια επιλογή κεντρικού αμυντικού για τον Ρουί Βιτόρια ο οποίος έχει να υπολογίζει στους Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Σένκεφελντ αλλά και τον Αράο που μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στο κέντρο της άμυνας.

Ο Γεντβάι θα απουσιάζει από τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο, τα δύο ματς με την Βίκινγκουρ για το Conference League και αυτά με ΟΦΗ, Άρη, Βόλο για το πρωτάθλημα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.