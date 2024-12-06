Αμείωτο το ενδιαφέρον και στην 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2.

Το πρόγραμμα του βορείου ομίλου ανοίγει με το παιχνίδι Καμπανιακός-Διαγόρας σήμερα (06/12) στις 15:00.

Το Σάββατο (07/12) στις 15:00 ξεχωρίζει το ματς Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ. Την Κυριακή (08/12) η Καβάλα θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στις 12:00 επίσης τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.

Για τον νότιο όμιλο την ίδια μέρα η ΑΕΚ Β΄ θα φιλοξενήσει την πρωτοπόρο στην βαθμολογία Κηφισιά στις 15:00 , μετάδοση από τον ΣΚΑΪ Hybrid, νωρίτερα στις 13:30 κοντράρονται Παναχαϊκή-Ηλιούπολη για την διεκδίκηση της 5ης θέσης του βαθμολογικού πίνακα.

Η αυλαία της 12ης αγωνιστικής θα πέσει την Δευτέρα (09/12) με τον Μακεδονικό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β στις 14:00, και μισή ώρα αργότερα ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Παναργειακό (μετάδοση από Monobala.gr).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.12.2024



ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Διαγόρας (15:00)

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.12.2024

AEL FC ARENA, ΑΕΛ – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (17:00 / monobala.gr)

Π. ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα (15:00 / ΣΚΑΪ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.12.2024

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – ΠΟΤ Ηρακλής (12:00 / ΣΚΑΪ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.12.2024

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β’ (14:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.12.2024



ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Asteras Aktor B’ (14:30)

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.12.2024

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β – Κηφισιά (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Ηλιούπολη (13:30)

ΠΑΡΑΛΙΑΣ, Καλαμάτα – Αιγάλεω (14:30)

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.12.2024

ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, Πανιώνιος – Παναργειακός (14:30 / monobala.gr)

