Έρχονται… γιγαντομαχίες: Αυτοί είναι οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων

Το πρώτο διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πλησιάζει και σήμερα (05/12) μάθαμε τους οκτώ ομίλους του τουρνουά.



Όπως αναμενόταν, η κλήρωση έβγαλε σπουδαία ματσαρίσματα, με τις Παρί Σεν Ζερμέν και Ατλέτικο Μαδρίτης να καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής, Μποταφόγκο, την Μπάγερν Μονάχου να κληρώνεται σε γκρουπ με την Μπόκα Τζούνιορς και τη Ρίβερ Πλέιτ με την Ίντερ!

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και το νέο τρόπαιο του θεσμού, με τη διοργάνωση, θυμίζουμε, να γίνεται στις ΗΠΑ μεταξύ 15 Ιουνίου και 13 Ιουλίου.



Η νέα διοργάνωση παίρνει, ουσιαστικά, τη θέση του διηπειρωτικού, αλλά η αλήθεια είναι ότι διαφέρει αρκετά. Να σημειωθεί πως από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες και μέχρι τον τελικό τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ. Το φορμάτ, δηλαδή, είναι πανομοιότυπο με εκείνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά τα οκτώ γκρουπ



1ος όμιλος

Παλμέιρας

Πόρτο

Αλ Αχλί

Ίντερ Μαϊάμι



2ος όμιλος

Παρί Σεν Ζερμέν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μποταφόγκο

Σιάτλ Σάουντερς



3ος όμιλος

Μπάγερν Μονάχου

Όκλαντ

Μπόκα Τζούνιορς

Μπενφίκα



4ος όμιλος

Φλαμένγκο

Εσπεράνς

Τσέλσι

Λεόν



5ος όμιλος

Ρίβερ Πλέιτ

Ουράβα

Μοντερέι

Ίντερ



6ος όμιλος

Φλουμινένσε

Ντόρτμουντ

Ουλσάν

Μαμέλοντι Σάνταουνς



7ος όμιλος

Μάντσεστερ Σίτι

Βιντάντ Καζαμπλάνκα

Αλ Αΐν

Γιουβέντους



8ος όμιλος

Ρεάλ Μαδρίτης

Αλ Χιλάλ

Πατσούκα

Ζάλτσμπουργκ

