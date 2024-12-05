Έρχονται… γιγαντομαχίες: Αυτοί είναι οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων

Το πρώτο διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πλησιάζει και σήμερα (05/12) μάθαμε τους οκτώ ομίλους του τουρνουά.
Όπως αναμενόταν, η κλήρωση έβγαλε σπουδαία ματσαρίσματα, με τις Παρί Σεν Ζερμέν και Ατλέτικο Μαδρίτης να καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής, Μποταφόγκο, την Μπάγερν Μονάχου να κληρώνεται σε γκρουπ με την Μπόκα Τζούνιορς και τη Ρίβερ Πλέιτ με την Ίντερ!
Παράλληλα, παρουσιάστηκε και το νέο τρόπαιο του θεσμού, με τη διοργάνωση, θυμίζουμε, να γίνεται στις ΗΠΑ μεταξύ 15 Ιουνίου και 13 Ιουλίου.
Η νέα διοργάνωση παίρνει, ουσιαστικά, τη θέση του διηπειρωτικού, αλλά η αλήθεια είναι ότι διαφέρει αρκετά. Να σημειωθεί πως από κάθε όμιλο προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες και μέχρι τον τελικό τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ. Το φορμάτ, δηλαδή, είναι πανομοιότυπο με εκείνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
🏆#TakeItToTheWorld | #FIFACWC pic.twitter.com/oTIsBJMni1— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 5, 2024
Αναλυτικά τα οκτώ γκρουπ
1ος όμιλος
Παλμέιρας
Πόρτο
Αλ Αχλί
Ίντερ Μαϊάμι
2ος όμιλος
Παρί Σεν Ζερμέν
Ατλέτικο Μαδρίτης
Μποταφόγκο
Σιάτλ Σάουντερς
3ος όμιλος
Μπάγερν Μονάχου
Όκλαντ
Μπόκα Τζούνιορς
Μπενφίκα
4ος όμιλος
Φλαμένγκο
Εσπεράνς
Τσέλσι
Λεόν
5ος όμιλος
Ρίβερ Πλέιτ
Ουράβα
Μοντερέι
Ίντερ
6ος όμιλος
Φλουμινένσε
Ντόρτμουντ
Ουλσάν
Μαμέλοντι Σάνταουνς
7ος όμιλος
Μάντσεστερ Σίτι
Βιντάντ Καζαμπλάνκα
Αλ Αΐν
Γιουβέντους
8ος όμιλος
Ρεάλ Μαδρίτης
Αλ Χιλάλ
Πατσούκα
Ζάλτσμπουργκ
The #FIFACWC group stage draw. ✔️#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/4GOctX7MgI— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 5, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.