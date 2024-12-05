Μπάσκετ: Τρικυμία και κατάρρευση στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό

Κάκιστος Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε (με διαφορά) τη χειρότερη φετινή της εμφάνιση και ηττήθηκε με κάτω τα χέρια (91-73) από την Παρτίζαν στην κατάμεστη «Beogradska Arena» για τη 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, πέφτοντας στο 8-6, με τους Σέρβους να ανεβαίνουν στο 6-8 μετά την 4η συνεχόμενη νίκη τους.

Μόνο για ένα δεκάλεπτο μπόρεσαν οι παίκτες του «τριφυλλιού» να φανούν ανταγωνιστικοί στο παρκέ, αφού από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά οι γηπεδούχοι πήραν οριστικά και αμετάκλητα τα «ηνία» του αγώνα, ανεβάζοντας απλώς τη διαφορά διαρκώς μέχρι τον τελικό θρίαμβό τους στην αναμέτρηση.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Κάρλικ Τζόουνς με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 17 πόντους είχε ο Στέρλινγκ Μπράουν, 13 ο Άιζακ Μπόνγκα και 12 πόντους με 10 ριμπάουντ ο Τάιρικ Τζόουνς. Διεσώθη για τους «πράσινους» ο Κώστας Σλούκας με 15 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Ματίας Λεσόρ, που δεν είχε βοήθεια στη θέση «5» και έπαιξε σχεδόν 35 λεπτά, είχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Στη 15η αγωνιστική η Παρτίζαν θα παίξει με την Άλμπα στο Βερολίνο (12/12, 20:00) και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα πάει στην Τουρκία για δύσκολο ματς με την Εφές (13/12, 19:30).

Το ματς

Η Παρτίζαν άνοιξε το σκορ με δύσκολο σουτ του Μάικ (2-0), με τον Γκραντ να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού από μακριά για το 2-3. Ο Ναν έτρεξε στον αιφνιδιασμό και τελείωσε τη φάση (2-5), ενώ ο Στέρλινγκ Μπράουν μείωσε από μέση απόσταση σε 4-5. Ο Κοπρίβιτσα κάρφωσε και ο Κάρλικ Τζόουνς ευστόχησε σε τρίποντο για το 9-5 των γηπεδούχων. Ο ίδιος έβαλε και εύκολο λέι απ (11-5), με τον Λεσόρ να δίνει λύση με χουκ και να γράφει το 11-7.

Ο Γάλλος σέντερ σκόραρε παίρνοντας και το φάουλ (11-10), πριν ο Στέρλινγκ Μπράουν βάλει δύο βολές για το 13-10. Ο Λεσόρ μοίρασε στον Ερνανγκόμεθ για εύκολο καλάθι (13-12), ενώ λίγο αργότερα ο Ισπανός έβαλε τρίποντο από τη γωνία για το προσπέρασμα (13-15). Ο Σλούκας βρήκε και αυτός στόχο από μακριά μετά από 4 ανανεώσεις επίθεσης της ομάδας του (13-18), με τον Ντέιβις να ρίχνει τη διαφορά με σουτ μέσης απόστασης (15-18). Ο Λεσόρ με δεύτερη προσπάθεια έγραψε το 15-20, όμως ο συμπατριώτης του Ντιλικινά έβαλε πέντε σερί πόντους για το 20-20 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Σλούκας έβαλε τρίποντο και έγραψε το 20-23. Ο Τζόουνς απάντησε με τον ίδιο τρόπο όμως ο Χουάντσο πήρε επιθετικό ριμπάουντ και έγραψε το 23-25. Ο Μπόνγκα έτρεξε στον αιφνιδιασμό και ισοφάρισε (25-25), ενώ ο Γκραντ πήρε τρεις βολές και τις έβαλε για το 25-28. Ο Τάιρικ Τζόουνς έβαλε χουκ από κοντά (27-28) και έπειτα κάρφωσε στο καλάθι του Παναθηναϊκού (29-28), όμως ο Γκραντ απάντησε με σουτ τριών πόντων για το 29-31. Τζόουνς και Μπράουν αντάλλαξαν λέι απ (31-33), όμως ο Λορέντζο έκανε λάθος στο κέντρο και ο Ντιλικινά ισοφάρισε σε 33-33. Ο Σλούκας έβαλε δύσκολο καλάθι (33-35) και έπειτα μακρινό δίποντο (33-37), όμως ο Μπόνγκα και ο Μαρίνκοβιτς απάντησαν για το προβάδισμα της Παρτίζαν (38-37). Ο Σέρβος γκαρντ έβαλε δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο (41-37), ενώ στην επόμενη επίθεση ευστόχησε από τα 8 μέτρα και έγραψε το 44-37 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ναν βρήκε στόχο από μέση απόσταση και έγραψε το 44-39. Ο Μπόνγκα έβαλε τρίποντο από τη γωνία (47-39), ενώ ο Μπράουν έκανε το ίδιο από την κορυφή μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 50-39 των γηπεδούχων. Ο Τάιρικ Τζόουνς πήρε επιθετικό «σκουπίδι» και σκόραρε (52-39), όμως ο Σλούκας έβαλε τρίποντο και μείωσε σε 52-42 δίνοντας μία σημαντική λύση. Ο αρχηγός των «πράσινων» δημιούργησε εντυπωσιακά για το κάρφωμα του Λεσόρ (52-44), όμως ο Γουάσινγκτον έβαλε γκολ φάουλ για το 55-44. Ο Χουάντσο με σουτ μέσης απόστασης έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (55-46), όμως ο Μπράουν ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το 58-46. Ο Γουάσινγκτον έβαλε δύο βολές (60-46), όμως ο Οσμάν έδωσε μία λύση στον Παναθηναϊκό με σουτ τριών πόντων για το 60-49. Ο Τζόουνς έβαλε χουκ (62-49), και ο Μπράουν έβαλε δύο βολές για το 64-49.

Ο Κάρλικ Τζόουνς έβαλε ένα δύσκολο τρίποντο στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (67-49), με τον Ντέιβις να καρφώνει και να φέρνει την Παρτίζαν στο +20 (69-49). Ο Παπαπέτρου μείωσε από κοντά (69-51), πριν ο Μπράουν πάρει επιθετικό ριμπάουντ και βάλει καλάθι για το 69-53. Ο Μπόνγκα πήρε τρεις βολές και τις έβαλε (72-53), με τον Παπαπέτρου να μειώνει με λέι απ σε 72-55. Ο Ναν έβαλε το πρώτο του τρίποντο στο παιχνίδι (74-58) και ο Τάιρικ Τζόουνς σκόραρε με χουκ για το 76-58. Ο Μπόνγκα σκόραρε για τρεις και ανέβασε πάνω από τους 20 τη διαφορά (79-58), με τον Ναν να βάζει πέντε συνεχόμενους πόντους και να δημιουργεί για τον Λεσόρ για το 79-65. Ο Σλούκας έκλεψε και έβαλε βολές (79-67), όμως ο Γουάσινγκτον έβαλε ένα κρίσιμο καλάθι για το 81-67. Ο Στέρλινγκ Μπράουν έβαλε τρίποντ (84-67), και ο Τάιρικ Τζόουνς λέι απ για το 86-67, με την Παρτίζαν να φτάνει στην πολύ εύκολη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 44-37, 64-49, 91-73

