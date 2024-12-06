Έντονα προβληματισμένος εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Τούρκος προπονητής ανέφερε μεταξύ άλλων πως «απόψε παίξαμε σαν ομάδα παλαιμάχων», ενώ σχολίασε ότι «με το μπάσκετ που παίζουμε, δεν μπορούμε καν να σκεφτόμαστε το Final Four».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Μέχρι τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους παίξαμε καλό μπάσκετ, όμως στο τελευταίο δίλεπτο αστοχήσαμε σε ελεύθερα σουτ με τον Μπράουν και τον Ναν. Κάναμε λάθη και δώσαμε τρία τρίποντα στον Μαρίνκοβιτς, με αποτέλεσμα να χάσουμε το ματς. Η Παρτίζαν είναι σε καλή κατάσταση στα τελευταία τέσσερα-πεντε ματς. Δεν είχαμε στο δεύτερο μέρος απάντηση στην επιθετικότητά τους. Έπαιξαν σπουδαία, με επιθετικότητα. Στην επίθεση ο Κάρλικ Τζόουνς διείσδυσε και σκόραρε. Χάσαμε τον έλεγχο και το αποτέλεσμα, σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, ήταν λογικό. Συγχαρητήρια στην Παρτίζαν, έκανε πραγματικά σπουδαία εμφάνιση.

Πρέπει να βελτιώσουμε την επιθετικότητά μας στην άμυνα. Απόψε παίξαμε σαν ομάδα παλαιμάχων. Το μπάσκετ δεν είναι μόνο τακτική. Όλοι παίζουν στο 100% απέναντί μας. Μας λείπει ένας σημαντικός παίκτης, ο Γκριγκόνις. Παίζουμε με τρία γκαρντ, απόψε το ίδιο έκανε και η Παρτίζαν με τον Μπόνγκα στο τέσσερα. Το πρόβλημα είναι η επιθετικότητα στο παρκέ. Η Παρτίζαν είναι σε καλή κατάσταση, ήταν συγκεντρωμένη, βρήκε αυτοπεποίθηση, ενώ εμείς είχαμε απαίσια τρανζίσιον άμυνα. Όλοι οι παίκτες μου ξέρουν αυτή την ατμόσφαιρα, έχουν παίξει πολλές φορές εδώ. Δεν είναι παιδιά, όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει εκτός έδρας και ειδικά εδώ.

Δεν απαντήσαμε στην επιθετικότητα της Παρτίζαν. Είχαμε τον έλεγχο για 18 λεπτά, μετά όμως δώσαμε ένα σερί 12-0, χάσαμε το μυαλό μας και τα παρατήσαμε. Αυτήν τη στιγμή, με αυτό το μπάσκετ που παίζουμε, δεν μπορούμε καν να σκεφτόμαστε το Final Four. Θέλουμε να είμαστε στα playoffs και από εκεί και πέρα, θα δούμε. Κάποιες φορές είναι καλό να χάνεις με τέτοιες διαφορές. Τώρα πιστεύω ότι θα έχουμε εικόνα για το τι πρέπει να βελτιώσουμε στο μέλλον».

