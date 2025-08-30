Στυλιανού: To τατουάζ του για Ελλάδα και Κύπρο που έκλεψε την παράσταση

Ο Νίκος Στυλιανού τράβηξε τα βλέμματα στο Eurobasket για το εντυπωσιακό τατουάζ που κοσμεί το μπράτσο του.



Ο διεθνής Κύπριος γκαρντ έχει αποτυπώσει την Κύπρο μέσα σε μια ελληνική σημαία, ένα σύμβολο που εκφράζει τη βαθιά σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών.



Το τατουάζ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς υπογραμμίζει τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, ενώ παράλληλα αποτυπώνει την προσωπική ταυτότητα και υπερηφάνεια του Στυλιανού.



Η εικόνα αυτή έγινε γρήγορα viral στα social media, με πολλούς φιλάθλους να σχολιάζουν θετικά την πρωτοβουλία του αθλητή να «κουβαλάει» στο σώμα του ένα τόσο έντονο μήνυμα ενότητας και αδελφοσύνης.

