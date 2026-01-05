Λογαριασμός
Με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς άνοιξαν νικηφόρα το road trip στη Δύση

Με κυριαρχική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μπακς νίκησαν τους Κινγκς στο Σακραμέντο με 115-98, συνεχίζοντας δυνατά το road trip

Αντετοκούνμπο

Εντυπωσιακός, αποφασιστικός και ασταμάτητος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Σακραμέντο, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 115-98 επί των Κινγκς, στο ξεκίνημα του road trip στη Δύση. Ήταν το τέταρτο θετικό αποτέλεσμα των «Ελαφιών» στα τελευταία πέντε παιχνίδια, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 16-20.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν είχε αντίπαλο. Όταν οι Κινγκς επέστρεψαν από το -26 και μείωσαν στους τρεις πόντους (85-88), πήρε την κατάσταση στα χέρια του και «καθάρισε» το ματς με προσωπικές ενέργειες, βάζοντας τέλος σε κάθε σκέψη ανατροπής.

Παρά τη σκληρή αντιμετώπιση και τα συνεχόμενα μαρκαρίσματα, ο Αντετοκούνμπο έμεινε όρθιος και κυριάρχησε μέχρι το φινάλε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με: 37 πόντους (13/17 δίποντα, 11/13 βολές), 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 31:37 συμμετοχής.

Καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που στήριξε επιθετικά τον Γιάννη, όπως και του Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, ο οποίος έδωσε λύσεις από την περιφέρεια. Αντίθετα, ο Έι Τζέι Γκριν κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα και δεν βοήθησε με το μακρινό σουτ.

Οι Μπακς έβαλαν τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όταν με επιμέρους 18-34 στη δεύτερη περίοδο έκλεισαν το 24λεπτο στο +18 (44-62). Στο δεύτερο μέρος οι Κινγκς πίεσαν, όμως η εμπειρία και η ποιότητα των φιλοξενούμενων μίλησαν στο κρίσιμο σημείο.

Για το Σακραμέντο, που έπεσε στο 8-28 και συνεχίζει μια δύσκολη σεζόν, ξεχώρισαν οι Ράσελ Γουέστμπρουκ και Ζακ ΛαΒίν, σε ένα ματς όπου οι γηπεδούχοι σούταραν μόλις με 20% από τα τρίποντα.

