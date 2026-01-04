Λογαριασμός
Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Πέρασε και το Καμερούν -Αποτελέσματα

Το Καμερούν επιβλήθηκε με 2-1 της Νότιας Αφρικής - Στα προημιτελικά θα βρεθεί αντιμέτωπο με το Μαρόκο, το οποίο φιλοξενει τη διοργάνωση

Παίκτες Καμερούν

Το Καμερούν έγινε η 4η ομάδα που προκρίνεται στους "8" του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Οι «Αδάμαστοι Λέοντες» επικράτησαν 2-1 της Νότιας Αφρικής για τη φάση των «16» και πέρασαν στους προημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τους οικοδεσπότες του Μαρόκου. Ο Τζούνιορ Τσαμαντέ το 34΄ και ο Κριστιάν Κοφάνε στο 47΄ πέτυχαν τα γκολ των νικητών, ενώ μείωσε προς το τέλος του παιχνιδιού (88΄) ο Ένβιντενς Μακγκόπα για τους Νοτιοαφρικανούς.

Το Μαρόκο επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε επικρατώντας 1-0 της Τανζανίας. Το ματς έγινε στη Ραμπάτ και το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Μπραχίμ Ντίαθ στο 64΄, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίστηκε για 77 λεπτά πριν αντικατασταθεί από τον Εν-Νεσίρι. Στην επόμενη φάση οι Μαροκινοί θα αντιμετωπίσουν το νικητή του αγώνα Νότια Αφρική-Καμερούν που διεξάγεται αργότερα (21:00).

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16»

03/01/2026

1.Σενεγάλη – Σουδάν                 3-1

2.Μάλι – Τυνησία                    1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026

3.Μαρόκο – Τανζανία                 1-0

4.Νότια Αφρική – Καμερούν           1-2

05/01/2026

5.Αίγυπτος – Μπενίν                 18:00

6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη               21:00

06/01/2026

7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό               18:00

8.Ακτή Ελεφαντ. – Μπουρκίνα Φάσο    21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α.Μάλι - Σενεγάλη                   18:00

Β.Καμερούν – Μαρόκο                 21:00

10/01/2026

Γ.Νικητής 7 – Νικητής 6             18:00

Δ.Νικητής 5 – Νικητής 8             21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Νικητής Α - Νικητής Δ             18:00

β.Νικητής Β - Νικητής Γ             21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026,                         18:00

Τελικός

18/01/2026,                         21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κόπα Άφρικα Καμερούν ποδόσφαιρο
