Γιαννακόπουλος: «Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή»

Μεγάλη αγωνία θα έχει για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού AKTOR η σημερινή τελευταία ημέρα προσθήκης παίκτη στην Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φρόντισε να την… διαμορφώσει έτσι μετά την αποκάλυψη που έκανε στο live του στο instagram τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Δευτέρας.

Ο ιδιοκτήτης των πράσινων ανέφερε ότι προσπαθεί να ολοκληρώσει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή δίνοντας το στίγμα της θέλησής του για την επιτυχία της ομάδας στην εφετινή σεζόν.



«Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω την Ευρωλίγκα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

