Νέος χρόνος και… νέα Athens Kallithea εμφανίστηκε! Στο ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο της, πήρε την παρθενική της νίκη στη Stoiximan Super League και μπορεί πλέον να ελπίζει σε καλύτερες ημέρες. Θύμα της η Λαμία, την οποία νίκησε με σκορ 2-1 και τη βύθισε ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία.

Στους 12 βαθμούς πλέον οι Αθηναίοι, στο -2 από τον Λεβαδειακό και στο -5 από Βόλο, Πανσερραϊκό, ενώ οι Φθιωτοί έμειναν στους 9.

Μίλησε η εμπειρία και η τύχη στο παιχνίδι, αφού ο Ματίγια με τη βοήθεια του Σακόρ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, ενώ ο Βαλμπουενά σέρβιρε το τέρμα του Λουκίνα. Έριξε τις τρεις από τις τέσσερις μεταγραφές του ο Βόκολος στο ματς της 17ης αγωνιστικής, αλλά δεν είδε αποτέλεσμα και ο κλοιός σφίγγει ολοένα και περισσότερο γύρω από την ομάδα της Λαμίας.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 5-4-1 κατέβασε την ομάδα του ο Στέλιος Μαλεζάς. Στην εστία ο Μπαραγάν, με τους Σοΐρι, Τσιβελεκίδη, Μεχίας, Πασαλίδη, Καινούργιο στην άμυνα. Ματίγια, Εντιαγέ τα δύο χαφ, με τους Βαλμπουενά, Ντεμέτριους σε δημιουργικό ρόλο και τον Λουκίνα στην κορυφή της επίθεσης.

Ίδια διάταξη και από τον Λεωνίδα Βόκολο για τη Λαμία. Στο τέρμα ο Ρατόν και οι Ντεντάκης, Κορνέζος, Σιόβας, Γιαννούτσος, Ρινγκ στην άμυνα. Σακόρ, Δοϊρανλής το δίδυμο στον άξονα, με Σουρλή, Φουρτάδο πιο προωθημένους και ο Βλαχομήτρος σε ρόλο σέντερ φορ.

Το ματς

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του αγώνα, χωρίς να συμβαίνει το κάτι αξιοσημείωτο. Η Λαμία πήρε γρήγορα μέτρα στο γήπεδο και προσπαθούσε να απειλήσει, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Την αστοχία των φιλοξενούμενων εκμεταλλεύτηκε η Athens Kallithea, η οποία σιγά-σιγά ανέβαινε και δημιουργούσε κάποιες καλές ευκαιρίες.

Στο 15' οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή, με τον Σοΐρι να κάνει τη σέντρα, ο Λουκίνας το σουτ στην κίνηση, αλλά τελικά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Στο 22' απείλησαν ξανά, αυτή τη φορά με τον Μεχίας, ενώ μετουσίωσαν την υπεροχή τους σε γκολ στο 28ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Εντιαγέ έσπασε στον Ματίγια, ο οποίος εκτός περιοχής έκανε το πλασέ στην κίνηση, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Σακόρ που έκανε το τάκλιν και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά είχε τον έλεγχο του αγώνα και συνέχιζε να είναι απειλητική, με τη Λαμία να παίζει κυρίως στις αντεπιθέσεις. Κάπως έτσι, η Athens Kallithea πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα της ομάδας του Λεωνίδα Βόκολου (1-0).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με τον ίδιο ρυθμό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με την ομάδα του Μαλεζά να κάνει δυο τα τέρματά της στο 52’. Ο Βαλμπουενά έκανε μια απίστευτη σέντρα και ο Λουκίνας με ωραία καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 2-0. Η Λαμία δεν πτοήθηκε και πήρε μέτρα στο γήπεδο αρχίζοντας να γίνεται απειλητική.

Στο 56ο λεπτό ο Μπιλάλ, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, έδωσε την μπάλα στον Ενρίκεζ, ο οποίος από κοντά αστόχησε να μειώσει για την ομάδα του. Οι φιλοξενούμενοι στο 69’ μείωσαν τελικά σε 2-1, βάζοντας φωτιά στο παιχνίδι. Μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Φουρτάδο, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Μπαραγάν για το 2-1!

Τα πράγματα όμως στη συνέχεια δεν πήγαν καλά για τη Λαμία, αφού στο 75’ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα ο Σιόβας, αφού ανέτρεψε τον Ντεμέτριους, ο οποίος είχε φύγει ταχύτατα στην κόντρα.

