Χειρουργική επέμβαση στο Μπέλο Οριζόντε θα κάνει την Πέμπτη (02/11) ο Νεϊμάρ, προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και μηνίσκου που έχει υποστεί στο αριστερό γόνατο ο άσος της Αλ Χιλάλ.

Την εν λόγω είδηση αποκάλυψε η ιστοσελίδα «Globoesporte», σημειώνοντας ότι ο Νεϊμάρ αποφάσισε να κάνει την επέμβαση στον γιατρό της εθνικής Βραζιλίας, Ροντρίγκο Λασμάρ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, για την αποθεραπεία του 31χρονου σούπερ σταρ θα χρειαστεί να περάσουν περίπου 10 μήνες!

Θυμίζουμε ότι ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε στις 17 Οκτωβρίου κατά την διάρκεια του αγώνα της «σελεσάο» με την Ουρουγουάη για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

