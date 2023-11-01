Θέμα χρόνου είναι πλέον η επάνοδος του Λιβάι Γκαρσία στη δράση.



Ο πολύτιμος φορ της ΑΕΚ έχει αφήσει οριστικά πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και ξεκίνησε να μπαίνει σταδιακά στις προπονήσεις από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Μάλιστα στην τελευταία που έγινε πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έμεινε έξω μονάχα από το σκέλος της τακτικής, επειδή δεν επρόκειτο βάσει του σχετικού σχεδιασμού να μπει ακόμα στην αποστολή.



Μετά το ρεπό που είχε λοιπόν η ομάδα την Τρίτη, σήμερα συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα και πλέον είναι στο χέρι του Ματίας Αλμέιδα πότε θα τον επαναφέρει στα παιχνίδια.



Κατά τ’ άλλα, ευχάριστα ήταν τα νέα και για τον Μάνταλο, που υπέστη διάστρεμμα με τον ΠΑΟΚ, αλλά προπονήθηκε κανονικά την Τετάρτη, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον Κάλενς, που είχε αποκλειστεί από το ντέρμπι λόγω ενοχλήσεων.

