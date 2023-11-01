Παναθηναϊκός: «Προστατέψτε την ομάδα, μην ταξιδέψετε στη Λαμία»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα (01/11), καλώντας τον κόσμο να μην πάει στη Λαμία από την στιγμή που δεν διατέθηκαν εισιτήρια, προκειμένου να προστατεύσει την ομάδα από τυχόν ζημιές

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:



«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλεί τους φιλάθλους της ομάδας να μην ταξιδέψουν στη Λαμία για την προσεχή σαββατιάτικη αναμέτρηση, από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα αποφάσισε να μη διαθέσει εισιτήρια και να μη φιλοξενήσει κόσμο από τον εκάστοτε αντίπαλό της.



»Διανύουμε μία περίοδο που η παραμικρή αφορμή θα προξενήσει ζημία στη μεγάλη προσπάθεια του συλλόγου να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Οφείλουμε όλοι να προστατέψουμε την ομάδα μας και να μη δώσουμε χαρά σε όσους προσπαθούν να την πλήξουν. Επομένως, ουδείς ταξιδεύει στη Λαμία για τον αγώνα!».

