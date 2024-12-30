ΠΑΟΚ για Λουτσέσκου: «Μνημείο στοχοποίησης και προσπάθεια εξόντωσης η ποινή

Με οργή υποδέχτηκαν στον ΠΑΟΚ την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να τιμωρήσει με τετράμηνη απαγόρευση σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι πρωταθλητές με ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για στοχοποίηση και προσπάθεια εξόντωσης του Ρουμάνου προπονητή και του ΠΑΟΚ, ενώ αφήνουν αιχμές για προηγούμενες περιπτώσεις που δεν είχαν επιβληθεί ανάλογα βαριές τιμωρίες.

Παράλληλα η πλευρά του ΠΑΟΚ ισχυρίζεται πως ο φυσιοθεραπευτής του ΠΑΟΚ, Αθανάσιος Καπούλας, που είχε την ίδια ποινή, δεν βρισκόταν καν στο χώρο του πάρκινγκ όταν έγιναν οι συμπλοκές.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει πως θα κάνει έφεση περιμένοντας «διόρθωση» της πρωτόδικης απόφασης, ενώ προειδοποιεί την ΑΕΚ αναφέροντας «... να φροντίσει να μην πέσει ούτε σπόρι στο γήπεδο της, σε οποιονδήποτε αγώνα της στο εξής».

H ανακοίνωση:

Με ένα μνημείο προσωπικής στοχοποίησης η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, προσπαθεί να εξοντώσει τον ΠΑΟΚ στερώντας του τον κορυφαίο προπονητή της Λίγκας από τους αγώνες σχεδόν ως το τέλος της σεζόν.

Ποινή που δεν πλησιάζει καν αυτές για τα χαϊδέματα γεννητικών οργάνων διαιτητών, κεφαλοκλειδώματα αστυνομικών, επίδειξη γεννητικών οργάνων σε αντίπαλη κερκίδα.

Η απόφαση των τακτικών δικαστών του Πρωτοβάθμιου οργάνου, είναι αποτέλεσμα πολιτικής που θέλει τον «ενοχλητικό» Λουτσέσκου ένοχο για όλα τα δεινά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το γεγονός ότι στην τιμωρία συμπεριλαμβάνεται το όνομα του φυσιοθεραπευτή Αθανάσιου Καπούλα, που την ώρα του συμβάντος βρισκόταν στα αποδυτήρια, αποδεικνύεται πως ούτε καν αυτό το βίντεο δεν έγινε αντικείμενο εξέτασης, παρά μόνο η καταγγελία της ΑΕΚ που είναι έτσι κι αλλιώς γεμάτη φαντασιώσεις.

Είναι αυτονόητο ότι περιμένουμε την διόρθωση της απόφασης στην Επιτροπή Εφέσεων.

Επιπλέον η πρωτόδικη απόφαση μας ενημερώνει για το τι είναι μεμπτό και τι όχι στην φιλοξενία αντίπαλων ομάδων. Θα σεβαστούμε την απόφασή τους αυτή σε μια προσπάθεια να συνδράμουμε το έργο τους για την καταπολέμηση της βίας.

ΥΓ. Η ΠΑΕ ΑΕΚ επίλεξε τον τύπο αντιπαλότητας που θέλει μαζί μας, των καταγγελιών και των πρόσθετων παρεμβάσεων. Ελπίζουμε να φροντίσει να μην πέσει ούτε σπόρι στο γήπεδο της, σε οποιονδήποτε αγώνα της στο εξής.

