Παναθηναϊκός: «Η στοχοποίηση του ΠΑΟΚ μπορεί να έρθει μόνο από τον έτερο πόλο Ολυμπιακό»

Ο Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε, μέσω διαρροής, για την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ μετά την τιμωρία του, επισημαίνοντας ότι η στοχοποίηση αφορά, προφανώς, τον «φίλο» Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός: Η στοχοποίηση του ΠΑΟΚ μόνο από τον έτερο πόλο Ολυμπιακό

Δεν έμεινε ασχολίαστη από πλευράς Παναθηναϊκού η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, με αφορμή την ποινή της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής και την τετράμηνη τιμωρία του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Αντιθέτως, μάλιστα, μέσω διαρροής, στο «τριφύλλι» σχολίασαν αρκετά δηκτικά την τοποθέτηση του «δικέφαλου του Βορρά», βάζοντας… στο κάδρο τον Ολυμπιακό!

«Δεδομένου ότι ουδείς μπορεί να στοχοποιεί τον εαυτό του, είναι πρόδηλο εκ της ανακοινώσεως της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι η στοχοποίηση που επικαλείται, μπορεί να προέλθει μόνον από τον έτερο πόλο δυναμικής της ΕΠΟ, δηλαδή τον Ολυμπιακό», ανέφεραν στον Παναθηναϊκό με νόημα.

