Στο δικαστήριο για εξαπάτηση ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ ο Λαπόρτα

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Βαρκελώνης τη Δευτέρα (20/1) ως ύποπτος σε υπόθεση φερόμενης απάτης.

Το κορυφαίο στέλεχος της «Μπάρτσα» κατηγορείται για εξαπάτηση ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ από έναν άνδρα που το 2014 κέρδισε έπαθλο 34 εκατομμυρίων ευρώ στη La Primitiva, ένα είδος ισπανικού λαχείου.

Ο νυν πρόεδρος των «Μπλαουγκράνα» λέγεται ότι συμβούλεψε την οικογένεια του νικητή να επενδύσει στην εταιρεία CSSB Limited, την οποία διαχειρίζεται ο πρώην γενικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Όλιβερ. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι ο Λαπόρτα εκμεταλλεύτηκε την «έλλειψη οικονομικών γνώσεων» των εναγόντων και τους προσκάλεσε πολλές φορές στο «Καμπ Νόου».

Η οικογένεια υπέγραψε σύμβαση, με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2017, για να επενδύσει μέρος των χρημάτων στην CSSB Limited με κεφάλαιο 2,4 εκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα τριών ετών και ετήσιο επιτόκιο 6%. Ο Λαπόρτα θα μεσολαβούσε ως σύμβουλος, ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας και ταυτόχρονα ως δικηγόρος της οικογένειας.

Μεταξύ 2016 και 2018 υπογράφηκαν πέντε ξεχωριστές δανειακές συμβάσεις συνολικού ποσού 4,7 εκατ. ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο μεταξύ 6% και 7%. Η οικογένεια, η οποία υποτίθεται ότι θα είχε κέρδη 792.000 ευρώ, ισχυρίζεται ότι εισέπραξε μόνο 84.000 και πως δεν έλαβε επιστροφή του ποσού που επένδυσε.

Ο Λαπόρτα, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και έξι χρόνια φυλάκιση, αρνείται πάντοτε οποιονδήποτε δεσμό με την CSSB Limited, την εταιρεία που κατείχε επίσης το 57% της ποδοσφαιρικής ομάδας Ρέους, πριν τη διάλυσή της λόγω των οικονομικών προβλημάτων της.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.