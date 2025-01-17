Γιαννακόπουλος: «Ό,τι και να κάνετε, οι κούπες πάλι στο τραπεζάκι στο Σούνιο θα καταλήξουν»

Το ΑΣΕΑΔ αποφάσισε να απορρίψει την προσφυγή που έκανε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για την τιμωρία που του είχε επιβληθεί από τον Αθλητικό Δικαστή. Μετά την απόρριψη της προσφυγής ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μείνει μακριά από τα παρκέ έως και τις 12 Ιουνίου του 2025.

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού τοποθετήθηκε για την απόφαση αυτή του ΑΣΕΑΔ μέσω story στο Instagram.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Μόλις ενημερώθηκα ότι ενώ υπάρχει νομολογία, ενώ υπάρχει δεδικασμένο, ότι οι ποινές της προηγούμενης αγωνιστικής δεν μεταφέρονται στην επόμενη αγωνιστική, το ΑΣΕΑΔ απεφάνθη ότι πρέπει να μείνουνε οι ποινές μου. Έτσι για τους επόμενους 11 μήνες, δεν θα μπορέσω να ξαναέρθω στο γήπεδο, στο ελληνικό πρωτάθλημα και έφαγα και 170 χιλιάρικα πρόστιμο.

Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά εγώ ένα πράγμα θα πω: Ό,τι και να κάνετε, με εμένα στο γήπεδο, χωρίς εμένα στο γήπεδο, οι κούπες πάλι στο τραπεζάκι στο Σούνιο θα καταλήξουν».

