«Ο Δρόμος για το Βερολίνο»: Ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το 7ο αστέρι ο Παναθηναϊκός - Δείτε το trailer

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει την έκδοση ντοκιμαντέρ για το έπος του Βερολίνου και την κατάκτηση του έβδομου «αστεριού»

Ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το 7ο αστέρι ο Παναθηναϊκός - Δείτε το trailer

Μερικούς μήνες πριν, ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας στο Βερολίνο, και ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για έβδομη φορά στην ιστορία του. Με τη νέα σεζόν σε πλήρη εξέλιξη, η «πράσινη» ΚΑΕ ετοίμασε ντοκιμαντέρ για το περσινό επός, το οποίο ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει.

Σε αυτό, πέρα από παίκτες που υπέγραψαν τον θρίαμβο, όπως ο Κώστας Σλούκας και ο Κέντρικ Ναν, συμμετέχει και ένας από τους «θρύλους» της ομάδας, ο Μάικ Μπατίστ. Όπως φαίνεται από το τρέιλερ που κοινοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πλάνα από τη σειρά με τη Μακάμπι, το Final Four, αλλά και τη φιέστα για το τρόπαιο στην Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «τριφύλλι» θα κάνει κλήρωση μέσω της εφαρμογής CLUB 1908, από την οποία θα προκύψει ένας αριθμός θεατών που θα έχει την ευκαιρία να δει το ντοκιμαντέρ σε πρώτη προβολή.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: sport-fm.gr

