Ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το 7ο αστέρι ο Παναθηναϊκός - Δείτε το trailer

Μερικούς μήνες πριν, ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας στο Βερολίνο, και ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για έβδομη φορά στην ιστορία του. Με τη νέα σεζόν σε πλήρη εξέλιξη, η «πράσινη» ΚΑΕ ετοίμασε ντοκιμαντέρ για το περσινό επός, το οποίο ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει.



Σε αυτό, πέρα από παίκτες που υπέγραψαν τον θρίαμβο, όπως ο Κώστας Σλούκας και ο Κέντρικ Ναν, συμμετέχει και ένας από τους «θρύλους» της ομάδας, ο Μάικ Μπατίστ. Όπως φαίνεται από το τρέιλερ που κοινοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πλάνα από τη σειρά με τη Μακάμπι, το Final Four, αλλά και τη φιέστα για το τρόπαιο στην Αθήνα.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το «τριφύλλι» θα κάνει κλήρωση μέσω της εφαρμογής CLUB 1908, από την οποία θα προκύψει ένας αριθμός θεατών που θα έχει την ευκαιρία να δει το ντοκιμαντέρ σε πρώτη προβολή.



Δείτε το τρέιλερ:

🏆 ROAD TO BERLIN: Τhe Documentary | The journey to our 7th Star ⭐️



Enter our new draw on CLUB 1908 and get a chance to be among the lucky #PAOFans that will witness the first-ever screening of our historic documentary! 💚



Special reward just for you - Exclusively on our app 📱… pic.twitter.com/vSjtFsu6Wp January 17, 2025

