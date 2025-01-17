«Σε διαπραγματεύσεις με τη Μόντσα για τον Κυριακόπουλο η ΑΕΚ»

Παρόλο που ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέφερε πώς δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει μεταγραφή, στην Ιταλία αναφέρουν πως η ΑΕΚ ενδιαφέρεται εμπράκτως για τον Γιώργο Κυριακόπουλο.



Ο γνωστός και έγκυρος δημοσιογράφος, Τζανλουίτζι Λονγκάρι αναφέρει πως η Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Μόντσα για τον παίκτη. Υπενθυμίζουμε ότι το όνομά του είχε αναφερθεί προ ολίγων ημερών και στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 από τον Γιώργο Τσακίρη.

Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ είχε σχολιάσει τότε ότι βάσει αγωνιστικών χαρακτηριστικών (και συγκεκριμένα της ικανότητάς του στο επιθετικό κομμάτι) μοιάζει να ταιριάζει περισσότερο στο παιχνίδι της ομάδας. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να φανεί αν έχει επιθυμία επιστροφής στην Ελλάδα και μια ενδεχόμενη απόκτησή του θα χρειαστεί και κάποιο ποσό, αφού η Μόντσα τον είχε αγοράσει 3 εκατ. ευρώ.



O Kυριακόπουλος έχει κάνει μια γεμάτη καριέρα στην Ιταλία με σχεδόν 150 παιχνίδια στη Serie A. Φέτος, έχει 19 εμφανίσεις με τη Μόντσα, μετρώντας 3 γκολ και 4 ασίστ.



