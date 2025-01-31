Στο All Star Game Γουεμπανιαμά και Σενγκούν

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τους 14 αναπληρωματικούς του All Star Game, που θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο. Σε αυτό επελέγησαν από τους 30 προπονητές της λίγκας για πρώτη φορά ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά και ο Αλπερέν Σενγκούν.

Τον Γάλλο και τον Τούρκο σέντερ των Σπερς και Ρόκετς αντίστοιχα θα πλαισιώσουν από την Δύση οι Άντονι Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς), Άντονι Ντέιβις (Λέικερς), Τζέιμς Χάρντεν (Κλίπερς), Τζάρεν Τζάκσον (Γκρίζλις) και Τζέιλεν Γουίλιαμς (Θάντερ).

Στην Ανατολή επελέγησαν οι Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Πασκάλ Σιάκαμ (Πέισερς), Ντάριους Γκάρλαντ, Έβαν Μόμπλεϊ (Καβαλίερς), Κέιντ Κάνιγχαμ (Πίστονς), Ντέμιαν Λίλαρντ (Μπακς) και Τάιλερ Χίρο (Χιτ).

Οι προπονητές θα είναι ο Μαρκ Ντάιγκνολτ των Θάντερ και ο Κένι Άτκινσον των Καβαλίερς.

⭐️ The 2025 NBA All-Stars ⭐️ pic.twitter.com/ivUSKhcfuq — NBA Communications (@NBAPR) January 31, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.