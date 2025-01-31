Λογαριασμός
Στο All Star Game Γουεμπανιαμά και Σενγκούν

Βίκτορ Γουεμπανιαμά και Αλπερέν Σενγκούν επελέγησαν στο All Star Game του NBA για πρώτη φορά

All Star Game NBA

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε τους 14 αναπληρωματικούς του All Star Game, που θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο. Σε αυτό επελέγησαν από τους 30 προπονητές της λίγκας για πρώτη φορά ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά και ο Αλπερέν Σενγκούν.

Τον Γάλλο και τον Τούρκο σέντερ των Σπερς και Ρόκετς αντίστοιχα θα πλαισιώσουν από την Δύση οι Άντονι Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς), Άντονι Ντέιβις (Λέικερς), Τζέιμς Χάρντεν (Κλίπερς), Τζάρεν Τζάκσον (Γκρίζλις) και Τζέιλεν Γουίλιαμς (Θάντερ).

Στην Ανατολή επελέγησαν οι Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Πασκάλ Σιάκαμ (Πέισερς), Ντάριους Γκάρλαντ, Έβαν Μόμπλεϊ (Καβαλίερς), Κέιντ Κάνιγχαμ (Πίστονς), Ντέμιαν Λίλαρντ (Μπακς) και Τάιλερ Χίρο (Χιτ).

Οι προπονητές θα είναι ο Μαρκ Ντάιγκνολτ των Θάντερ και ο Κένι Άτκινσον των Καβαλίερς.

