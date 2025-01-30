Ήττα-πισωγύρισμα για τον Παναθηναϊκό από την Αρμάνι

Απογοητευτικός Παναθηναϊκός AKTOR στο Μιλάνο! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν επιβεβαίωσε τις προβλέψεις που την έβλεπαν ως φαβορί της αναμέτρησης και ηττήθηκε σχετικά εύκολα με σκορ 87-75 από την Αρμάνι, πέφτοντας στο 14-10 μετά από 24 αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα και προβληματίζοντας ξανά με την εκτός έδρας απόδοσή της.

Οι «πράσινοι» δεν έδειξαν σε κανένα σημείο του αγώνα ικανοί για να πάρουν τα «ηνία» και αντιμετώπισαν τεράστιο πρόβλημα στην αντιμετώπιση του Ζακ ΛεΝτέι, που ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του πετυχαίνοντας 33 πόντους και μαζεύοντας 8 ριμπάουντ, για 39 βαθμούς αξιολόγησης. Κι όλα αυτά κόντρα σε μία Αρμάνι που δεν είχε τον Νίκολα Μίροτιτς, τον Φαμπιέν Κοζέρ, τον Τζαμπάολο Ρίτσι και τον Τζος Νίμπο.

Από τους «πράσινους», τρομερή εμφάνιση που δεν έφτασε έκανε ο Κώστας Σλούκας με 22 πόντους και 6 ασίστ, προσπαθώντας μάταια να γυρίσει μόνος του το παιχνίδι. 18 πόντους πέτυχε ο Κέντρικ Ναν και 12 ο Τσεντί Οσμάν, όμως κανένας από τους δύο δεν είχε σταθερή παρουσία στο παιχνίδι. Μάζεψε 13 ριμπάουντ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Δεν έπαιξαν οι Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις, Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Στην «διαβολοβδομάδα» που έρχεται, η Αρμάνι θα παίξει στο Μόναχο με την Μπάγερν (4/2, 21:45) και στο Κάουνας με τη Ζάλγκιρις (6/2, 20:00). Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ματς στο ΟΑΚΑ με Φενέρμπαχτσε (4/2, 21:15) και Εφές (6/2, 21:15).

Το ματς

Η Αρμάνι ξεκίνησε το ματς με καλάθι και φάουλ του Γκιλέσπι (3-0), ενώ ο Ναν έβαλε δύσκολο σουτ για το 3-2. Ο Οσμάν έτρεξε στον αιφνιδιασμό και ο Γκέιμπριελ σκόραρε από κοντά για το 5-6. Ο Μπολμάρο έκλεψε και κάρφωσε, όμως ο Ναν απάντησε με τρίποντο και ο Γκραντ ευστόχησε από μέση απόσταση για το 7-11 του Παναθηναϊκού. Ο ΛεΝτέι απάντησε με δικό του μακρινό σουτ (10-11), πριν ο Μάνιον πάρει έξυπνα τρεις βολές και τις βάλει για το 13-11. Ο ίδιος έβαλε άλλες δύο (15-11), πριν ο Ναν βάλει και άλλο τρίποντο για το 15-14. Ο Μήτογλου έφερε μπροστά τον Παναθηναϊκό (15-16), πριν ο Ντιμιτρίεβιτς βάλει δύο βολές για το 17-16 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Τόνουτ έβαλε φλόουτερ (19-16) και ο Γκιλέσπι δύο βολές για το 21-16. Ο Σλούκας πέτυχε ένα δύσκολο τρίποντο πάνω σε άμυνα (21-19), έβγαλε φοβερή ασίστ στον Γκέιμπριελ (21-21) και ευστόχησε ξανά από μακριά για ένα… προσωπικό σερί 8-0, υπογράφοντας το 21-24. Ο ΛεΝτέι έβαλε δύο συνεχόμενα τρίποντα και έγινε διψήφιος (27-24), ενώ με δύο ακόμη καλάθια έφτασε τους 10 σερί πόντους και έγραψε το 31-24. Ο Σλούκας έδωσε και πάλι λύση (31-26), πριν ο Μήτογλου βάλει πέντε συνεχόμενους πόντους με τρίποντο και κάρφωμα για το 33-31. Ο Ναν ισοφάρισε ξανά με δεύτερη προσπάθεια, όμως Μάνιον και Μπολμάρο έφεραν την Αρμάνι στο +4 (37-33). Ο Γκραντ μείωσε σε 39-37, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, ο Σλούκας ισοφάρισε αλλά ο Σιλντς έβαλε λέι απ για το 41-39. Ο Μπολμάρο με λέι απ και ο Μάνιον με δύο συνεχόμενα τρίποντα έγραψαν το 49-41 για την ιταλική ομάδα. Ο Σλούκας έδωσε λύση με βολές (49-43), πριν ο Ναν βάλει λέι απ για το 50-45. Μία βολή του Μάνιον και ένα τρίποντο του ΛεΝτέι έφεραν την Αρμάνι για πρώτη φορά στο +9 (54-45), με τον Οσμάν να τρέχει στο τρανζίσιον και να γράφει το 54-48. Τα συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ της Αρμάνι πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό καθώς ο Σιλντς έβαλε τρίποντο για το 57-48. Ο Γκέιμπριελ έκανε τάπα και ο Οσμάν τέλειωσε τη φάση στον αιφνιδιασμό (57-50), με τον Καρούζο να βάζει συνεχόμενους πόντους για το 61-50. Ο ΛεΝτέι πέτυχε γκολ φάουλ και ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (64-50), ενώ ο Μπολμάρο έγραψε από τη γραμμή το 66-50 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Σλούκας έβαλε τρίποντο (66-53), ενώ λίγο αργότερα έβαλε δύο ακόμη για το 68-59. Ο Σιλντς έδωσε λύση με λέι απ (70-59), με τον ΛεΝτέι να καρφώνει στο τρανζίσιον για το 72-59. Ο Γκιλέσπι έβαλε και αυτός καλάθι από κοντά, ενώ ο Ναν πέτυχε τρίποντο για το 74-62. Ο Οσμάν έτρεξε στο τρανζίσιον και έκανε μονοψήφια τη διαφορά (74-65), όμως ο Σιλντς απάντησε με τρίποντο και έγραψε το 77-65. Ο Ερνανγκόμεθ με κάρφωμα μείωσε (77-67), όμως ο τρομερός ΛεΝτέι έγραψε το 80-67 με τρίποντο. Ο Αμερικανός ψηλός συνέχισε να κάνει πάρτι και ανέβασε τη διαφορά σε μεγάλο αριθμό (84-70), με την ανατροπή να είναι πλέον αδύνατη και τον Παναθηναϊκό να ηττάται.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 39-37, 66-50, 87-75

