Πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη και έφυγε με ανώδυνη ήττα από την έδρα της Σοσιεδάδ ο ΠΑΟΚ.

Παρά την καλή του εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήγε στα αποδυτήρια όντας πίσω στο σκορ μετά το γκολ που δέχθηκε κόντρα στη ροή του αγώνα στο 43’, με τους Βάσκους να βρίσκουν ξανά δίχτυα με το «καλησπέρα» του δεύτερου 45λεπτου και με τους Θεσσαλονικείς να μην βρίσκουν τον τρόπο να ξαναμπούν στο ματς, χάνοντας τελικά με 2-0.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον στρέφει την προσοχή στο κυριακάτικο (2/2, 19:30) εντός έδρας ντέρμπι του με την ΑΕΚ, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League όντας στην 22η θέση και θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στη φάση των «16» μέσω των playoffs, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Άγιαξ ή Στεάουα Βουκουρεστίου (Παρασκευή 31/1 στις 14:00 η κλήρωση), ενώ αν προκριθεί θα βρει απέναντί του μια εκ των Άιντραχτ Φρανκφούρτης ή Λιόν.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει έχοντας περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του και χάνοντας πολύ μεγάλη διπλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 4ο κιόλας λεπτό, όταν ο Ντεσπόντοφ έβγαλε με όμορφη πάσα τετ-α-τετ τον Καμαρά με τον Μαρέρο, αλλά με τον τερματοφύλακα της Σοσιεδάδ να αποκρούει με το πόδι και στη συνέχεια της φάσης να προλαβαίνει τον Αφρικανό μέσο πριν εκείνος μπορέσει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι έφτιαξαν την πρώτη τελική τους προσπάθεια στο 8’, με τον Κοτάρσκι να μπλοκάρει με άνεση ένα μακρινό σουτ του Θουμπιμέντι, ενώ ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά στο 11’, με τον Μπάμπα να κάνει το γύρισμα μετά από πόμορφη κάθετη πάσα του Σβαμπ και με τον Μπράντον να σουτάρει με τη μία προς την εστία, αλλά με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό και να καταλήγει κόρνερ.

Στο 14’ ο Μιχαηλίδης δεν απομάκρυνε πειστικά την μπάλα με κεφαλιά μετά από σέντρα που έγινε από τα αριστερά της επίθεσης των γηπεδούχων, με τον Μπέκερ να σουτάρει από πλάγια πάνω στον Μπάμπα, ενώ στο 16’ ο ΠΑΟΚ έβγαλε γρήγορη αντεπίθεση, αλλά δεν βγήκε με επιτυχία η τελική πάσα του Ντεσπόντοφ για τον Τάισον.

Στο 21’ ο Μπέκερ βρέθηκε ξανά σε καλή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά ο Κοτάρσκι είχε απάντηση στο τελείωμά του, ενώ στο 24’ ένα μακρινό σουτ του Μπάμπα σταμάτησε σε σώμα αμυντικού.

Στο 34’ ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά, με τον Καμαρά να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων και να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά, ο Μαρέρο δεν μπόρεσε να καθαρίσει τη φάση με την έξοδό του και ο Ντεσπόντοφ σούταρε σούταρε πάνω σε αμυντικό για το κόρνερ. Τελικά, η Σοσιεδάδ προηγήθηκε κόντρα στη ροή του αγώνα στο 43’, όταν σε μια ανύποπτη φάση ο Μπέκερ βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή και «έσκαψε» την μπάλα, με τον Όσκαρσον να νικάει τον Κετζιόρα στον αέρα και να σκοράρει με κεφαλιά για το 1-0. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι σκόραραν ξανά στο 45’+2’, με τον Όσκαρσον να κλέβει από τον Κοτάρσκι σε προσπάθεια του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να τον ντριπλάρει, αλλά με το γκολ ν ακυρώνεται τελικά μέσω VAR, επειδή η μπάλα είχε περάσει την γραμμή βγαίνοντας άουτ πριν κοντράρει στον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ και καταλήξει στα δίχτυα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ντεσπόντοφ να πατά περιοχή, αλλά να κάνει αδύναμο σουτ πάνω στον Μαρέρο, ενώ οι γηπεδούχοι βρήκαν δεύτερο γκολ στο 48’ βγάζοντας φάση-καρμπόν με το πρώτο τους τέρμα. Ο Ελουστόντο πήρε την πάσα του Μπέκερ και έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Όσκαρσον να βρίσκεται αμαρκάριστος στην καρδιά της άμυνας του ΠΑΟΚ, σκοράροντας ξανά με κεφαλιά για το 2-0.

Στο 55’ ο Όσκαρσον «άγγιξε» το χατ-τρικ, όταν πήρε μία ακόμα κεφαλιά μετά από σέντρα που έγινε από τα αριστερά, αλλά αυτή τη φορά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 58’ ο Μπέκερ βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση, σουτάροντας πολύ ψηλά άουτ. Στο 62’ ο ΠΑΟΚ βρέθηκε κοντά στο γκολ, όταν μετά από προσπάθεια του Ότο και σουτ του που κόντραρε σε σώμα αμυντικού, η μπάλα στρώθηκε στον Μπάμπα, ο οποίος σούταρε στην κίνηση ψηλά άουτ, ενώ στο 68’ ο Μπέκερ νικήθηκε σε τετ-α-τετ του με τον Κοτάρσκι, ενώ από το κόρνερ που προέκυψε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αρνήθηκε το γκολ και στον Ελουστόντο.

Στο 72’ ο Τσάλοφ πάσαρε κάθετα στον Κωνσταντέλια, με εκείνον να αποφεύγει δύο αμυντικούς αλλά να πλασάρει άστοχα, ενώ στο 74’ ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία για να μειώσει, με τον Μαρέρο να λέει «όχι» στον Τσάλοφ, ενώ στη συνέχεια της φάσης ούτε ο Σορετίρε μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Από εκείνο το σημείο του αγώνα και έπειτα ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα, με τη Σοσιεδάδ να διαχειρίζεται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες το προβάδισμά της, φτάνοντας τελικά στη νίκη με το τελικό 2-0 τερματίζοντας στη 13η θέση της βαθμολογίας.

MVP: Ο Όσκαρσον είναι αδιαμφισβήτητα ο πολυτιμότερος του ματς με τα δύο γκολ που έβαλε και έδωσαν τη νίκη στη Σοσιεδάδ. Από πλευρά ΠΑΟΚ, ο Καμαρά έκανε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο ως δεκάρι.

Η σφυρίχτρα: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η διαιτησία του Σκωτσέζου, Τζον Μπίτον, ο οποίος ακύρωσε με τη βοήθεια των VAR το γκολ μετά από το μεγάλο λάθος του Κοτάρσκι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με την μπάλα να έχει περάσει την γραμμή του άουτ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Σοσιεδάδ (Αλγουαθίλ, 4-4-2): Μαρέρο – Οντριοθόλα (46’ Μαρτίν), Ελουστόντο, Αγκέρ, Γκόμεθ (80’ Λόπεθ) - Μπαρενετσέα, Θουμπιμέντι (63’ Ογιασαγάστι), Μέντες, Μαρίν - Μπέκερ, Όσκαρσον (73’ Κούμπο)

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου, 4-2-3-1): Κοτάρσκι - Ότο, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Σβαμπ, Οζντόεφ (63’ Κωνσταντέλιας) – Ντεσπόντοφ (71’ Σορετίρε), Καμαρά, Τάισον – Μπράντον (71’ Τσάλοφ)

