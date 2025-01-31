Europa League: Κέρασε τριάρα την Καραμπάγκ στο πάρτι πρόκρισης για τους «16» ο Ολυμπιακός

Κατάπιε την Καραμπάγκ και έκλεισε θέση στους «16» του Europa League ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το χρέος τους, επικρατώντας 3-0 των Αζέρων στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» και είδαν τα αποτελέσματα των ομάδων που κυνηγούσαν να τους έρχονται κουτί, οπότε σκαρφάλωσαν στην 7η θέση της League Phase.

Συνεπώς απέφυγαν τα playoffs και έκαναν check in από τώρα για τους «16» της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες γονάτισαν στο β’ μέρους τους φιλοξενούμενους, με τον συνήθη ύποπτο Ελ Κααμπί να δείχνει τον δρόμο με τα δύο του γκολ (56’, 60’) και τον Μπιανκόν να βάζει στο 89’ το… κερασάκι στην τούρτα.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός θέλησε να γίνει κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο από το ξεκίνημα, ώστε και με τη δύναμη της έδρας να πετύχει ένα γρήγορο γκολ που θα έκανε πιο απλό το έργο του και παράλληλα θα έβαζε περισσότερο βάρος στους φιλοξενούμενους.

Η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια ήρθε στο 3’, με τον Ζέλσον να κουβαλάει γρήγορα την μπάλα στην κόντρα, αλλά το γύρισμά του στην περιοχή όπου υπήρχε ουσιαστικά μόνο ο Ελ Κααμπί ήταν βιαστικό και κατέληξε σε σώματα. Η Καραμπάγκ στο ξεκίνημα όπως είναι λογικό θέλησε να απειλήσει μέσω αντεπιθέσεων και πόνταρε πολύ στο παιχνίδι από τα πλάγια.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό έγινε στο 11ο λεπτό, με τον Κωστούλα να κάνει τη σέντρα από τα αριστερά και τον Ελ Κααμπί την κεφαλιά-ψαράκι, με τον Κοτσάλσκι να κάνει εξαιρετική επέμβαση. Τρία λεπτά μετά ήρθε η σειρά των Αζέρων να χάσουν μεγάλη ευκαιρία, με τον Ζουμπίρ να βρίσκεται σε θέση βολής και τον Τζολάκη να βγάζει πολύ δύσκολα το σουτ. Συνεπώς στο πρώτο τέταρτο οι μεγάλες ευκαιρίες ήταν ίσες αριθμητικά.

Στο 17’ από το γέμισμα του Βέλντε από φάουλ, ο αντίπαλος γκολκίπερ έδιωξε όπως-όπως αφού η μπάλα πέρασε από πολλά πόδια. Λίγο μετά υπήρξαν ζωηρές φωνές από τον Ολυμπιακό για πέναλτι, αφού ο Βέλντε βρέθηκε στο έδαφος σε μαρκάρισμα του Κοτσάλσκι.

Από τα μέσα του ημιχρόνου και μετά ο Ολυμπιακός άρχισε να βρίσκει ρυθμό επιθετικά, με τον Ελ Κααμπί να έχει νέα μεγάλη ευκαιρία στο 25’. Από γύρισμα του Κωστούλα ξανά, αλλά το πλασέ του Μαροκινού έστειλε την μπάλα στα πόδια του Πολωνού τερματοφύλακα που πρόλαβε να βγει καλά. Αμέσως μετά ο Ζέλσον πάτησε στην περιοχή από τα πλάγια, αλλά το σουτ του βρήκε στα σώματα.

Η Καραμπάγκ είχε καλή αντεπίθεση στο 30’, με τον Έσε να γυρίζει πολύ γρήγορα και να σταματάει τον Ζουμπί προτού γίνει επικίνδυνος. Μέχρι την ανάπαυλα δεν έγινε κάποια άλλη σημαντική φάση, παρά μόνο υπήρξαν κάποιες ημιτελείς προσπάθειες.

Δίχως αλλαγές, αλλά με μεγάλη ευκαιρία μπήκαν στο β’ μέρος οι «ερυθρόλευκοι». Ο Κοστίνια έκανε ωραίο γύρισμα από τα δεξιά για τον Ζέλσον που εκτέλεσε από κοντά, αλλά τον νίκησε ο Κοτσάλσκι. Λίγο μετά παραλίγο να πάθει ζημιά, αφού ο Τζολάκης αρχικά βγήκε και έκοψε πριν γίνουν επικίνδυνοι οι Αζέροι, αλλά κράτησε πολύ την μπάλα και οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν, αλλά με τη βοήθεια της άμυνας η μπάλα απομακρύνθηκε σε βιαστικό πλασέ που έγινε.

Η ώρα να ανοίξει το σκορ για τους Πειραιώτες και ο δρόμος για την οκτάδα ήρθε στο 56’. Ο Βέλντε εκτέλεσε κόρνερ, ο Κοστίνια (που είχε κερδίσει το κόρνερ) πήρε την κεφαλιά, νέα από τον Κωστούλα και ο Ελ Κααμπί με προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Πριν καν προλάβει να ανασυνταχθεί η Καραμπάγκ ήρθε δεύτερο «χτύπημα» από τους «ερυθρόλευκους», με τον Γκαρθία να κάνει γλυκιά μπαλιά και τον Ελ Κααμπί πλασάροντας με στυλ να κάνει το 2-0 στο 60’.

Κάπου εκεί στήθηκε πάρτι στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά οι παίκτες έπρεπε να συνεχίσουν το έργο τους ανεπηρέαστοι. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έβαλε φρέσκα πόδια στο γήπεδο στο 69’ (με την είσοδο Μουζακίτη, Τσικίνιο και Ορτέγκα), ώστε να μην κατεβάσουν στροφές η ομάδα του.

Ο Ελ Κααμπί έψαξε και 3ο γκολ, κάνοντας στο 75’ γυριστό δίχως το επιθυμητό αποτέλεσμα και αυτή ήταν η τελευταία του προσπάθεια στο ματς, αφού δύο λεπτά μετά αντικαταστάθηκε και αποθεώθηκε απ’ όλο το γήπεδο.

Ο τελευταίος λόγος του ματς άνηκε στον Μπιανκόν, ο οποίος μετά από κόρνερ του Τσικίνιο και έπειτα από χαμένη ευκαιρία του Γιάρεμτσουκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά για να… σφυρίξει από το 89’ το ματς. Ακολούθησαν δύο προσπάθειες από Γιάρεμτσουκ και Μουζακίτη προτού πάρει… φωτιά το γήπεδο για την πρόκριση στους «16».

Το φιλμ του αγώνα

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια (86’ Ρόντινεϊ), Μπιανκόν, Κάρμο (69’ Ορτέγκα), Πιρόλα - Γκαρθία (69’ Μουζακίτης), Έσε - Βέλντε (69’ Τσικίνιο), Κωστούλας, Ζέλσον - Ελ Κααμπί (77’ Γιάρεμτσουκ)

Στον πάγκο έμειναν: Πασχαλάκης, Αναγνωστόπουλος, Στάμενιτς, Μασούρας, Ολιβέιρα, Ρέτσος, Αποστολόπουλος

Καραμπάγκ (Κουρμπάν Κουρμπάνοφ): Κοτσάλσκι – Σίλβα (79’ Βέσοβιτς), Μουσταφατζάντε, Μεδίνα, Γιαφαργκουλίεφ (72’ Μπαϊράμοφ) – Ρομάο, Γιάνκοβιτς – Λ. Αντράντε (72’ Κάστσουκ), Μπενζιά, Ζούμπιρ (79’ Αντάι) – Ακουτζάντε (72΄Γκουρμπάνλι).

Στον πάγκο έμειναν: Π. Αντράντε, Μπούντιτς, Χουσεϊνοφ, Αλμέιδα, Ισάεφ, Χουσεΐνοφ.

Διαιτητής: Ράντου Πετρέσκου (Ρουμανία)

Βοηθοί: Ράντου Γκινγκουλέατς, Μιρτσέα Γκριγκορίου

Τέταρτος: Μαρσέλ Μπίρσαν

VAR: Καταλίν Πόπα, Σεμπαστιάν Κολτέσκου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.