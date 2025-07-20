Σπουδαία, όσο και ιστορική εμφάνιση πραγματοποίησαν τα φοβερά κορίτσια της 4Χ400 μέτρων. Οι Ελημπιώνα Ζενέγια, Εμμανουέλα Πλάκα, Γεωργία Δεσπολλάρη και Λάουρα Ζενέγια έκαναν εξαιρετικές κούρσες στη σειρά της, τερματίζοντας στην 9η θέση της τελικής κατάταξης με χρόνο 3:34.21.

Επίδοση που αποτελεί νέο Πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας, με τις Ελληνίδες σπρίντερ να «σπάζουν» το προηγούμενο που είχε σημειωθεί πριν δύο χρόνια στο Έσποο, κατά 6.41 δευτερόλεπτα.

