Στίβος: Τεράστιο πανελλήνιο ρεκόρ από την ομάδα Χ400 μ. Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23

Τα φοβερά κορίτσια της 4Χ400 μ. κατέλαβαν την τέταρτη θέση της σειράς τους με 3:34.21, σπάζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας

Στίβος

Σπουδαία, όσο και ιστορική εμφάνιση πραγματοποίησαν τα φοβερά κορίτσια της 4Χ400 μέτρων. Οι Ελημπιώνα Ζενέγια, Εμμανουέλα Πλάκα, Γεωργία Δεσπολλάρη και Λάουρα Ζενέγια έκαναν εξαιρετικές κούρσες στη σειρά της, τερματίζοντας στην 9η θέση της τελικής κατάταξης με χρόνο 3:34.21.

Επίδοση που αποτελεί νέο Πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας, με τις Ελληνίδες σπρίντερ να «σπάζουν» το προηγούμενο που είχε σημειωθεί πριν δύο χρόνια στο Έσποο, κατά 6.41 δευτερόλεπτα.

Πηγή: sport-fm.gr

