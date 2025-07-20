«Τα έχει βρει με Μήτογλου η Σαμσουνσπόρ»

Ο Γεράσιμος Μήτογλου έχει τραβήξει τα βλέμματα της τουρκικής Σαμσουνσπόρ, με την οποία, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, έχει ήδη καταλήξει σε προσωπική συμφωνία.

Η ομάδα της Τουρκίας ετοιμάζεται να κάνει επίσημη κίνηση προς την ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην τον υπολογίζει, καθώς τον έχει στη λίστα των κομμένων.

Ο ίδιος ο Μήτογλου επιθυμεί να βρει μια ομάδα όπου θα έχει ενεργό ρόλο και συμμετοχή, και η πρόταση της Σαμσουνσπόρ φαίνεται να του δίνει αυτή την ευκαιρία, όπως τονίζουν στην Τουρκία.

Τσακίρης: «Στο ίδιο έργο θεατές με τον Ελίασον»

Με το θέμα του Νίκλας Ελίασον καταπιάστηκε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Γιώργος Τσακίρης.

Σημείωσε πως παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές με τον Σουηδό, αφού επαναλαμβάνεται το «έργο» του Ιανουαρίου. Τόνισε, δε, πως ο Μάρκο Νίκολιτς σωστά πράττει και τον αφήνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Τόσο γιατί δεν του κάνει στο ποδοσφαιρικό σχέδιο που έχει για την ΑΕΚ, όσο και γιατί δεν έχει το μυαλό του εδώ. Για να αποχωρήσει πάντως ο Ελίασον θα πρέπει να έρθει κάποια πρόταση που θα καλύπτει οικονομικά την Ένωση.

Όσον αφορά τον Μόρο ανέφερε πως δεν υπάρχει καμία εξέλιξη και η ΑΕΚ θα παίξει με τον χρόνο στην εν λόγω υπόθεση, με σκοπό να ρίξει αρκετά τα χρήματα, λέγοντας πως δύσκολα θα δούμε τους «κιτρινόμαυρους» να πάνε πάνω από τα 5 εκατ. ευρώ για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή αυτό το καλοκαίρι.

